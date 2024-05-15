В Институте Шалимова рассказали, как лечат инсулиному и как она влияет на жизнь

В Институте Шалимова врачи успешно удалили опухоль поджелудочной железы у женщины, которая страдала от гипогликемии и нервных нарушений. Операция быстро улучшила ее здоровье и вернула к активной жизни, пишет УНН.

Детали

В Институте Шалимова рассказали, что инсулинома - это нейроэндокринная опухоль, происходящая из в-клеток островков поджелудочной железы, синтезирующая инсулин, избыток которого является причиной гипогликемии.

Основные симптомы инсулиномы составляют триаду Уиппла:

нервно-психические нарушения: развитие приступов спонтанной гипогликемии натощак (с возможной потерей сознания) или после физической нагрузки;

гипогликемия (уровень глюкозы в крови падает ниже 2,2 ммоль/л);



приступ гипогликемии быстро ликвидируется введением глюкозы или употреблением сахара.



Клинические симптомы часто могут быть спутаны с эпилептическими приступами или состоянием похожим на алкогольное опьянение. Это приводит к тому, что пациенты долгое время лечатся в терапевтических и психоневрологических отделениях, прежде чем будет поставлен правильный диагноз.

Женщина среднего возраста обратилась в Институт Шалимова с постоянным чувством голода, повышенной потливостью, головокружением, периодической потерей сознания и проблемами с концентрацией внимания. Эти жалобы облегчались после приема легкоусвояемых углеводов. Она уже обращалась за помощью к невропатологу, но лечение не приносило улучшения.

"В Центре женщина прошла клинико-инструментальное обследование, специалистами отдела хирургии поджелудочной железы и желчевыводящих протоков был установлен корректный диагноз - нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, и рекомендовано оперативное вмешательство. в данном случае пациентке было предложено лапароскопическую энуклеацию опухоли. Миниинвазивный метод позволяет уменьшить количество послеоперационных осложнений, продолжительность пребывания больного в стационаре после операции и значительно улучшить косметический эффект для пациента, а также сохранить эндокринную и экзокринную функцию органа", - рассказали в Институте Шалимова.

Они сообщили, что через несколько дней после операции пациентку отправили домой. Все симптомы, включая нервно-психические нарушения, исчезли, показатели углеводного обмена восстановились, и женщина чувствует себя снова здоровой и активной.

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