В Інституті Шалімова розповіли про мультиорганний донорський забір у донора зі смертю мозку
Київ • УНН
Інститут Шалімова описав процес мультиорганного донорства від донора з діагностованою смертю мозку, включаючи деталі діагностики смерті мозку, процедури вилучення органів, зіставлення органів і протоколи транспортування.
В Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова розповіли про те, як відбувається мультиорганний донорський забір у донора з діагностованою смертю мозку, передає УНН.
Під смертю мозку мають на увазі стан, коли головний мозок людини припинив свою діяльність, а робота серця та дихання продовжує підтримуватись штучно. Смерть головного мозку діагностується тільки після проведення цілого комплексу тестів консиліумом лікарів. Діагностику смерті мозку розпочинають не кожному пацієнту без свідомості, а лише у випадку відповідності його стану значній кількості клінічних критеріїв та результатів досліджень
Повідомляється, що вилучаються лише ті органи, які було дозволено вилучати або померлою особою за життя, або родичами, що прямо відображено у відповідній заяві.
"Вилучення органів у донора здійснюється бригадою лікарів, іноді до її складу входять до 20 в більше фахівців з різних медичних установ. Після вилучення оформлюється акт, який підписується лікарями бригади", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що відомості про вилучення органів вносяться трансплант-координатором у ЄДІСТ. Після цього ЄДІСТ здійснює первинне співставлення пар донор-реципієнт, що гарантує рівність реципієнтів в отриманні анатомічного матеріалу, адже таке співставлення відбувається за єдиними правилами, визначеними законодавством України.
Органи зберігаються і транспортуються у спеціальних холодильних боксах, які продовжують підтримку життєдіяльності анатомічних матеріалів. Гранично допустимий строк транспортування вилученого серця -2 години, в разі використання допоміжного пристрою для реперфузії - 5 годин. Для вилученої печінки ці показники становлять 5 і 8 годин відповідно. Гранично допустимий термін транспортування вилученої нирки становить 12 годин
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