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В Інституті Шалімова розповіли про мультиорганний донорський забір у донора зі смертю мозку

В Інституті Шалімова розповіли про мультиорганний донорський забір у донора зі смертю мозку

Київ • УНН

 • 15712 перегляди

Інститут Шалімова описав процес мультиорганного донорства від донора з діагностованою смертю мозку, включаючи деталі діагностики смерті мозку, процедури вилучення органів, зіставлення органів і протоколи транспортування.

В Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова розповіли про те, як відбувається мультиорганний донорський забір у донора з діагностованою смертю мозку, передає УНН.

Під смертю мозку мають на увазі стан, коли головний мозок людини припинив свою діяльність, а робота серця та дихання продовжує підтримуватись штучно. Смерть головного мозку діагностується тільки після проведення цілого комплексу тестів консиліумом лікарів. Діагностику смерті мозку розпочинають не кожному пацієнту без свідомості, а лише у випадку відповідності його стану значній кількості клінічних критеріїв та результатів досліджень

- пояснили в Інституті Шалімова.

Повідомляється, що вилучаються лише ті органи, які було дозволено вилучати або померлою особою за життя, або родичами, що прямо відображено у відповідній заяві.

"Вилучення органів у донора здійснюється бригадою лікарів, іноді до її складу входять до 20 в більше фахівців з різних медичних установ. Після вилучення оформлюється акт, який підписується лікарями бригади", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що відомості про вилучення органів вносяться трансплант-координатором у ЄДІСТ. Після цього ЄДІСТ здійснює первинне співставлення пар донор-реципієнт, що гарантує рівність реципієнтів в отриманні анатомічного матеріалу, адже таке співставлення відбувається за єдиними правилами, визначеними законодавством України.

Органи зберігаються і транспортуються у спеціальних холодильних боксах, які продовжують підтримку життєдіяльності анатомічних матеріалів. Гранично допустимий строк транспортування вилученого серця -2 години, в разі використання допоміжного пристрою для реперфузії - 5 годин. Для вилученої печінки ці показники становлять 5 і 8 годин відповідно. Гранично допустимий термін транспортування вилученої нирки становить 12 годин

- розповідають в Інституті Шалімова.

Трансплантація в Україні стає системною та плановою: в Інституті Шалімова повідомили, що ще 8 пацієнтів отримали нове життя23.04.24, 16:48 • 20595 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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