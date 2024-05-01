В Институте Шалимова рассказали о мультиорганном донорском заборе у донора со смертью мозга

В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова рассказали о том, как происходит мультиорганный донорский забор у донора с диагностированной смертью мозга, передает УНН.

Под смертью мозга подразумевают состояние, когда головной мозг человека прекратил свою деятельность, а работа сердца и дыхания продолжает поддерживаться искусственно. Смерть головного мозга диагностируется только после проведения целого комплекса тестов консилиумом врачей. Диагностику смерти мозга начинают не каждому пациенту без сознания, а только в случае соответствия его состояния значительному количеству клинических критериев и результатов исследований - объяснили в Институте Шалимова.

Сообщается, что изымаются только те органы, которые было разрешено изымать или умершим лицом при жизни, или родственниками, что прямо отражено в соответствующем заявлении.

"Изъятие органов у донора осуществляется бригадой врачей, иногда в ее состав входят до 20 в более специалистов из разных медицинских учреждений. После изъятия оформляется акт, который подписывается врачами бригады", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что сведения об изъятии органов вносятся трансплант-координатором в ЕДИСТ. После этого ЕДИСТ осуществляет первичное сопоставление пар донор-реципиент, что гарантирует равенство реципиентов в получении анатомического материала, ведь такое сопоставление происходит по единым правилам, определенным законодательством Украины.

Органы хранятся и транспортируются в специальных холодильных боксах, которые продолжают поддержку жизнедеятельности анатомических материалов. Предельно допустимый срок транспортировки изъятого сердца -2 часа, в случае использования вспомогательного устройства для реперфузии - 5 часов. Для удаленной печени эти показатели составляют 5 и 8 часов соответственно. Предельно допустимый срок транспортировки изъятой почки составляет 12 часов - рассказывают в Институте Шалимова.

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