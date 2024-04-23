Трансплантация в Украине становится системной и плановой: в Институте Шалимова сообщили, что еще 8 пациентов получили новую жизнь

Трансплантация органов в Украине становится системной, плановой работой. В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова сообщили о 8 пациентах, которые нуждались в пересадке органа и получили новую жизнь, а также поблагодарили коллег за профессионализм и взаимодействие, передает УНН.

Трансплантация органов уже не рассматривается как отдельное событие, а становится системной, плановой работой. Операции, за которые ранее страна платила иностранным клиникам, теперь выполняются отечественными специалистами, и количество таких операций неуклонно растет. В этот раз благодаря работе коллективов КНП "Кировоградская областная больница Кировоградского областного совета" и Больница Святого Луки (г. Кропивницкий) 8 пациентов, нуждавшихся в пересадке органа, получили новую жизнь – говорится в сообщении.

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова поблагодарили своих коллег и сотрудников Украинского центра трансплант-координации за профессионализм, взаимодействие и коллегиальность, а донорам и их семьям за подаренный шанс на спасение тем, кто его так ожидал.

Напоминаем

Начиная с 2024 года наш Центр заключил соглашение с НСЗУ о предоставлении медицинской помощи с использованием метода трансплантации органов, что обеспечивается пациентам через Программу медицинских гарантий. Таким образом, операции по трансплантации органов, предоперационные обследования и послетрансплантационное сопровождение осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Государственная поддержка программ по трансплантации способствует совершенствованию трансплантационного направления, поскольку обеспечивает его развитие и стремительное увеличение количества трансплантаций.