В Інституті Шалімова розповіли, як лікують інсуліному та як вона впливає на життя
Київ • УНН
Лікарі Інституту Шалімова успішно видалили пухлину підшлункової залози, що спричиняла гіпоглікемію та нервово-психічні розлади у жінки, повернувши їй здоров'я та активне життя.
У Інституті Шалімова лікарі успішно видалили пухлину підшлункової залози у жінки, яка страждала від гіпоглікемії та нервових порушень. Операція швидко покращила її здоров'я та повернула до активного життя, пише УНН.
Деталі
В Інституті Шалімова розповіли, що інсулінома - це нейроендокринна пухлина, що походить з в-клітин острівців підшлункової залози, синтезує інсулін, надлишок якого є причиною гіпоглікемії.
Основні симптоми інсуліноми складають тріаду Уіппла:
- нервово-психічні порушення: розвиток приступів спонтанної гіпоглікемії натщесерце (з можливою втратою свідомості) або після фізичного навантаження;
- гіпоглікемія (рівень глюкози в крові падає нижче 2,2 ммоль/л);
- приступ гіпоглікемії швидко ліквідується введенням глюкози або вживанням цукру.
Клінічні симптоми часто можуть бути сплутані з епілептичними нападами або станом схожим на алкогольне сп'яніння. Це призводить до того, що пацієнти довгий час лікуються у терапевтичних і психоневрологічних відділеннях, перш ніж буде поставлений правильний діагноз.
Жінка середнього віку звернулася до Інституту Шалімова із постійним відчуттям голоду, підвищену пітливість, запаморочення, періодичну втрату свідомості та проблеми з концентрацією уваги. Ці скарги полегшувалися після прийому легкозасвоюваних вуглеводів. Вона вже зверталася за допомогою до невропатолога, але лікування не приносило поліпшення.
"У Центрі жінка пройшла клініко-інструментальне обстеження, фахівцями відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток був встановлений коректний діагноз - нейроендокринна пухлина підшлункової залози, й рекомендоване оперативне втручання.В даному випадку пацієнтці було запропоновано лапароскопічну енуклеацію пухлини. Мініінвазивний метод дозволяє зменшити кількість післяопераційних ускладнень, тривалість перебування хворого у стаціонарі після операції та значно покращити косметичний ефект для пацієнта, а також зберегти ендокринну та екзокринну функцію органу" - розповіли у Інституті Шалімова.
Вони повідомили, що через кілька днів після операції пацієнтку відправили додому. Усі симптоми, включно з нервово-психічними порушеннями, зникли, показники вуглеводного обміну відновились, і жінка відчуває себе знову здоровою та активною.
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