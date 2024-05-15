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В Інституті Шалімова розповіли, як лікують інсуліному та як вона впливає на життя

В Інституті Шалімова розповіли, як лікують інсуліному та як вона впливає на життя

Київ • УНН

 • 36904 перегляди

Лікарі Інституту Шалімова успішно видалили пухлину підшлункової залози, що спричиняла гіпоглікемію та нервово-психічні розлади у жінки, повернувши їй здоров'я та активне життя.

У Інституті Шалімова лікарі успішно видалили пухлину підшлункової залози у жінки, яка страждала від гіпоглікемії та нервових порушень. Операція швидко покращила її здоров'я та повернула до активного життя, пише УНН.

Деталі

В Інституті Шалімова розповіли, що інсулінома - це нейроендокринна пухлина, що походить з в-клітин острівців підшлункової залози, синтезує інсулін, надлишок якого є причиною гіпоглікемії.

Основні симптоми інсуліноми складають тріаду Уіппла:

  • нервово-психічні порушення: розвиток приступів спонтанної гіпоглікемії натщесерце (з можливою втратою свідомості) або після фізичного навантаження;
  • ﻿гіпоглікемія (рівень глюкози в крові падає нижче 2,2 ммоль/л);
  • ﻿приступ гіпоглікемії швидко ліквідується введенням глюкози або вживанням цукру.

Клінічні симптоми часто можуть бути сплутані з епілептичними нападами або станом схожим на алкогольне сп'яніння. Це призводить до того, що пацієнти довгий час лікуються у терапевтичних і психоневрологічних відділеннях, перш ніж буде поставлений правильний діагноз.

Жінка середнього віку звернулася до Інституту Шалімова із постійним відчуттям голоду, підвищену пітливість, запаморочення, періодичну втрату свідомості та проблеми з концентрацією уваги. Ці скарги полегшувалися після прийому легкозасвоюваних вуглеводів. Вона вже зверталася за допомогою до невропатолога, але лікування не приносило поліпшення.

"У Центрі жінка пройшла клініко-інструментальне обстеження, фахівцями відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток був встановлений коректний діагноз - нейроендокринна пухлина підшлункової залози, й рекомендоване оперативне втручання.В даному випадку пацієнтці було запропоновано лапароскопічну енуклеацію пухлини. Мініінвазивний метод дозволяє зменшити кількість післяопераційних ускладнень, тривалість перебування хворого у стаціонарі після операції та значно покращити косметичний ефект для пацієнта, а також зберегти ендокринну та екзокринну функцію органу" - розповіли у Інституті Шалімова.

Вони повідомили, що через кілька днів після операції пацієнтку відправили додому. Усі симптоми, включно з нервово-психічними порушеннями, зникли, показники вуглеводного обміну відновились, і жінка відчуває себе знову здоровою та активною.

Нагадаємо

Інститут Шалімова описав процес мультиорганного донорства від донора з діагностованою смертю мозку, включаючи деталі діагностики смерті мозку, процедури вилучення органів, зіставлення органів і протоколи транспортування.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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