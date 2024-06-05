Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу
Киев • УНН
Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.
Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире. В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова напомнили о важности регулярных визитов к маммологу, а также рассказали, при каких условиях к врачу стоит обратиться немедленно, передает УНН.
Детали
Согласно данным ВОЗ рак молочной железы является самым распространенным видом рака во всем мире. В 2022 году было зарегистрировано более 2,3 млн новых случаев этого заболевания, из них 670 тыс. стали летальными.
Это заболевание представляет собой не только социально-экономическую проблему, но и интимно связано с психоэмоциональным состоянием женщины.
Нынешнее развитие науки, медицины и хирургии, в частности, изменило парадигму в лечении рака груди. Эра сверхрадикального лечения развенчана рядом крупных доказательных исследований в онкологии. Современные знания позволяют нам не только лечить наших пациентов, но и выполнять их эстетически.
Обязательной предпосылкой успешного лечения является комплексный подход, который именно и введен в условиях ННЦХТ им. А. А. Шалимова.
В медучреждении напомнили, что крайне важно не пренебрегать своим здоровьем, особенно это актуально в сегодняшних не простых и стрессовых ситуациях. Поскольку раннее выявление и консультация маммолога является предпосылкой успешного лечения. Стоит посещать маммолога 1 раз в год до 40 лет и выполнять маммографию 1 раз в год после 40 лет.
Однако стоит помнить, что только профильная консультация врача-маммолога может определить правильную и доказательно-обоснованную программу индивидуального планового обследования.
Также в Центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова рассказали, когда стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу:
- кровянистые выделения из соска (красного, бурого цвета);
- любые изменения со стороны соска, которых вы ранее не замечали ( деформация, язва, втяжение и т.п.)
- обнаружение уплотнения или новообразования в молочной железе;
- любые изменения подмышечной области;
- появление асимметрии молочных желез;
- случаи рака молочной железы или яичников в вашей семье.
"Владение одним специалистом навыками пластической и онкохирургии позволяет получить не только привлекательный результат хирургического лечения заболеваний молочной железы, но и улучшить внешний вид пациентки. Такой подход не нарушает привычной активной и социальной жизни женщины, более того-улучшает эмоциональное состояние, что исключительно положительно влияет на процесс дальнейшего лечения", - резюмировали в медучреждении.
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Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу
Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.
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