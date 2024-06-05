ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 13:32  •  6058 просмотра

Read in English

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире. В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова напомнили о важности регулярных визитов к маммологу, а также рассказали, при каких условиях к врачу стоит обратиться немедленно, передает УНН.

Детали

Согласно данным ВОЗ рак молочной железы является самым распространенным видом рака во всем мире. В 2022 году было зарегистрировано более 2,3 млн новых случаев этого заболевания, из них 670 тыс. стали летальными.

Это заболевание представляет собой не только социально-экономическую проблему, но и интимно связано с психоэмоциональным состоянием женщины.

Нынешнее развитие науки, медицины и хирургии, в частности, изменило парадигму в лечении рака груди. Эра сверхрадикального лечения развенчана рядом крупных доказательных исследований в онкологии. Современные знания позволяют нам не только лечить наших пациентов, но и выполнять их эстетически.

Обязательной предпосылкой успешного лечения является комплексный подход, который именно и введен в условиях ННЦХТ им. А. А. Шалимова.

В медучреждении напомнили, что крайне важно не пренебрегать своим здоровьем, особенно это актуально в сегодняшних не простых и стрессовых ситуациях. Поскольку раннее выявление и консультация маммолога является предпосылкой успешного лечения. Стоит посещать маммолога 1 раз в год до 40 лет и выполнять маммографию 1 раз в год после 40 лет.

Однако стоит помнить, что только профильная консультация врача-маммолога может определить правильную и доказательно-обоснованную программу индивидуального планового обследования.

Также в Центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова рассказали, когда стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу:

- кровянистые выделения из соска (красного, бурого цвета);

- любые изменения со стороны соска, которых вы ранее не замечали ( деформация, язва, втяжение и т.п.)

- обнаружение уплотнения или новообразования в молочной железе;

- любые изменения подмышечной области;

- появление асимметрии молочных желез;

- случаи рака молочной железы или яичников в вашей семье.

"Владение одним специалистом навыками пластической и онкохирургии позволяет получить не только привлекательный результат хирургического лечения заболеваний молочной железы, но и улучшить внешний вид пациентки. Такой подход не нарушает привычной активной и социальной жизни женщины, более того-улучшает эмоциональное состояние, что исключительно положительно влияет на процесс дальнейшего лечения", - резюмировали в медучреждении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Здоровье
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  56600 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  65275 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  91166 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  96311 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  80620 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  51845 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  53688 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  53809 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  51422 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  49739 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Новости по теме
Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

  •  6058 просмотра
В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

  •  6896 просмотра
Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

  •  9216 просмотра
ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

  •  7618 просмотра
На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

  •  7748 просмотра
В Киеве остановили фуникулер: что известно

В Киеве остановили фуникулер: что известно

  •  8281 просмотра
Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов

Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов

  •  8717 просмотра
В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео

В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео

  •  12745 просмотра
Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной

Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной

  •  22019 просмотра
На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники

На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники

  •  13026 просмотра

Популярные

С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб

С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб

  •  75629 просмотра
Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии

Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии

  •  23767 просмотра
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

  •  120656 просмотра
"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

  •  34246 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  131345 просмотра

Публикации

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

  •  120645 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  131337 просмотра
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  147807 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

4 июня 2024, 07:53  •  155630 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  172531 просмотра

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.

Здоровье •   •  6058 просмотра
Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Через несколько дней после ракетного удара рф по Днепровской гидроэлектростанции, коммунальщики смогли восстановить дорожное движение плотиной ГЭС.

Общество •   •  6896 просмотра
В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Общество •   •  9216 просмотра
Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 7 должностных лиц Полтавского ГОКа, принадлежащего беглому олигарху Константину Жеваго, которые в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения.

Криминал и ЧП •   •  7618 просмотра
ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Грузией из-за принятого в Украине закона об иностранных агентах, поскольку это может нарушить условия либерализации визового режима.

Новости Мира •   •  7748 просмотра
На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

В Киеве остановили фуникулер: что известно

Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, вызванного значительным дефицитом в энергосистеме Украины.

Киев •   •  8281 просмотра
В Киеве остановили фуникулер: что известно

Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов

Цена биткоина выросла более чем на 12% за последний месяц и более чем на 3% за последний день, приблизившись к 72 000 долларов.

Экономика •   •  8717 просмотра
Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов

В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео

Две женщины были арестованы, и им грозит до 5 лет тюремного заключения за вандализм в отношении памятника Георгию Жукову в Москве - нанесение надписи "ГУР".

Новости Мира •   •  12745 просмотра
В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео

Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной

В Бразилии живут сотни миллионов коров, но одна из них особенная. Ее огромное белоснежное тело охраняют камеры и вооруженный охранник. Viatina-19 FIV Mara занесена в Книгу рекордов Гиннеса из-за своего необычного веса.

Новости Мира •   •  22019 просмотра
Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной

На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники

Масштабные военные учения Вооруженных Сил Украины с перемещением личного состава и тяжелой техники пройдут в Киевской области с 5 по 13 июня. Жителей призывают не снимать на видео и не обнародовать передвижение украинских военных подразделений и техники из соображений безопасности.

Общество •   •  13026 просмотра
На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники