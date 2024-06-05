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Рак молочної залози: в Інституті Шалімова розповіли, коли пацієнткам варто негайно звернутися до лікаря-мамолога

Рак молочної залози: в Інституті Шалімова розповіли, коли пацієнткам варто негайно звернутися до лікаря-мамолога

Київ • УНН

 • 16353 перегляди

Рак молочної залози є найпоширенішим видом раку у всьому світі, з більш ніж 2,3 мільйонами нових випадків та 670 000 смертей у 2022 році. Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова підкреслює важливість регулярних відвідувань мамолога і негайної консультації при будь-яких змінах молочної залози або сімейному анамнезі раку молочної залози або яєчників.

Рак молочної залози є найпоширенішим видом раку в усьому світі. В Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова нагадали про важливість регулярних візитів до мамолога, а також розповіли, за яких умов до лікаря варто звернутись негайно, передає УНН.

Деталі

Згідно даних ВООЗ рак молочної залози є найпоширенішим видом раку в усьому світі. У 2022 році було зареєстровано понад 2,3 млн нових випадків цього захворювання, з них 670 тис стали летальними.

Це захворювання становить собою не лише соціально-економічну проблему, а й інтимно пов’язане із психоемоційним станом жінки.

Нинішний розвиток науки, медицини та хірургії зокрема, змінив парадигму у лікуванні раку грудей. Ера надрадикального лікування розвінчана рядом великих доказових досліджень в онкології. Сучасні знання дозволяють нам не лише вилікувати наших пацієнтів, а й виконувати це естетично.

Обов’язковою передумовою успішного лікування є комплексний підхід, який саме й запроваджений в умовах ННЦХТ ім. О.О. Шалімова.

У медзакладі нагадали, що вкрай важливо не нехтувати своїм здоров’ям, особливо це актуально в сьогоднішніх не простих та стресових ситуаціях. Оскільки раннє виявлення та консультація мамолога є передумовою успішного лікування. Варто відвідувати мамолога 1 раз на рік до 40 років та виконувати мамографію 1 раз на рік після 40 років.

Проте варто пам'ятати, що лише профільна консультація лікаря-мамолога може визначити правильну та доказово-обґрунтовану програму індивідуального планового обстеження.

Також у Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова розповіли, коли варто негайно звернутися до лікаря-мамолога:

- кров’янисті виділення із соска (червоного, бурого кольору);

- будь-які зміни зі сторони соска, яких ви раніше не помічали (деформація, виразкування, втягнення і т.п.)

- виявлення ущільнення чи новоутворення в молочній залозі;

- будь-які зміни пахвової ділянки;

- поява асиметрії молочних залоз;

- випадки раку молочної залози чи яєчників у вашій сім’ї.

"Володіння одним спеціалістом навичками пластичної та онкохірургії дозволяє отримати не лише привабливий результат хірургічного лікування захворювань молочної залози, а й покращити зовнішній вигляд пацієнтки. Такий підхід не порушує звичного активного та соціального життя жінки, ба більше - покращує емоційний стан, що виключно позитивно впливає на процес подальшого лікування", - резюмували у медзакладі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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