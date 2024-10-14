Ученые разрабатывают наночастицы для борьбы с ожирением
Киев • УНН
Исследователи представили новый подход к борьбе с ожирением, направленный на всасывание жира в тонком кишечнике. Разработанная система наночастиц доставляет терапевтические молекулы в пищеварительный тракт, ингибируя фермент SOAT2.
Исследователи представили новый подход к борьбе с ожирением, направленный на всасывание жира в тонком кишечнике.
Пишет УНН со ссылкой на Phys.
На Объединенной европейской гастроэнтерологической неделе UEG Week 2024 в Вене, Австрия, исследователи представили новый подход к борьбе с ожирением.
Речь идет о передовой системе наночастиц, которая разработана для доставки терапевтических молекул непосредственно в пищеварительный тракт.
Исследование сосредоточено на ферменте под названием стерол О-ацилтрансфераза 2 (SOAT2), который играет фундаментальную роль во всасывании жира в тонком кишечнике. Ингибируя этот фермент в тонкой кишке, исследование предлагает многообещающий терапевтический подход к уменьшению всасывания жира и потенциальной профилактики ожирения.
Исследование выявило основной механизм, с помощью которого SOAT2 регулирует усвоение жиров. Угнетение SOAT2 в тонком кишечнике запускает деградацию CD36, белка, отвечающего за транспорт жиров. Этот процесс включает как клеточный стресс, так и привлечение лигазы E3 RNF5, фермента, который усиливает деградацию CD36.
Профессор Чжаоян Цзян, руководитель исследования, добавляет: «Одним из самых интересных аспектов этой терапии является ее способность целенаправленно влиять на поглощение жира в кишечнике, не влияя на печень»
Дополнение
Несмотря на обширные исследования жирового обмена, эффективные ингибиторы поглощения жирных кислот в кишечнике до сих пор оставались неуловимыми.
В течение многих лет исследователи изучали жировой обмен, но найти эффективный способ блокировать поглощение жиров было сложно
«В то время как большинство стратегий направлены на снижение потребления жиров с пищей, наш подход нацелен непосредственно на процесс поглощения жиров организмом», добавил он.
Предыдущие исследования показали, что блокирование SOAT2 в печени может привести к накоплению жира в ней - риска, которого наше лечение избегает, влияя только на кишечный SOAT2, - говорит профессор Чжаоян Цзян
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие микроРНК7 октября 2024, 09:47 • 14253 просмотра
исследовательская группа планирует протестировать систему наночастиц на больших моделях животных, чтобы подтвердить ее эффективность и безопасность для потенциального применения у людей.
«Мы считаем, что эта система наночастиц представляет собой прорыв в лечении ожирения, предлагая новое решение, которое касается как метаболизма жиров, так и увеличения веса, связанного с диетой».
Это потенциально открывает новую эру более эффективных методов лечения»
Напомним,
Ученые обнаружили, что в мире замедляется рост продолжительности жизни.
В Институте Шалимова рассказали о хирургических методах лечения ожирения25 июля 2024, 08:32 • 15234 просмотра