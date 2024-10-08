Вчені виявили, що у світі сповільнюється зростання тривалості життя

Згідно з новим дослідженням, різке збільшення тривалості життя, що спостерігалося протягом останніх двох століть, сповільнюється. Про це йдеться в дослідженні про досягнення в галузі медичних технологій і генетичних досліджень, опублікованому в журналі Nature Aging, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Дослідники університету Іллінойсу-Чикаго виявили скорочення зростання тривалості життя в країнах з найбільш довгоживучим населенням. У дослідженні стверджується, що збільшення числа людей, які доживають до 100 років, не призводять до помітного збільшення тривалості життя в цілому.

Ми повинні визнати, що існує межа і, можливо, переглянути припущення про те, коли люди повинні виходити на пенсію і скільки грошей їм буде потрібно, щоб прожити своє життя - сказав один з авторів С. Джей Ольшанський.

Ольшанський і його партнери простежили за оцінками тривалості життя за 1990-2019 роки, взятими з бази даних Інституту демографічних досліджень Макса Планка в Німеччині.

Дослідники зосередилися на восьми країнах, де люди живуть найдовше, - Австралії, Франції, Італії, Японії, Південній Кореї, Іспанії, Швеції та Швейцарії, а також Гонконзі та Сполучених Штатах, які навіть не входять до топ-40.

Вони виявили, що жінки продовжують жити довше за чоловіків. При цьому збільшення тривалості життя все ще відбувається, але вже повільними темпами. У 1990 році середня тривалість життя збільшувалася приблизно на 2,5 року за десятиліття, але в 2010-х роках цей показник знизився до 1,5 років.

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В одному з розрахунків дослідники оцінили, що станеться в цих країнах, якщо виключити всі випадки смерті у віці до 50 років. За словами Ольшанського, у кращому разі збільшення становитиме лише 1,5 року.

Учений із Техаського університету Марк Гейворд прокоментував результати дослідження. Він вважає, що людство досягло плато в тривалості життя. "Хоча завжди є ймовірність, що якийсь прорив може підштовхнути виживаність до більших висот, зараз у нас цього немає", - сказав він.

Додамо

Згідно з дослідженням, у 2019 році до 100 років доживуть трохи більше ніж 2% американців, тоді як у Японії - близько 5%, а в Гонконзі - 9%. Цілком імовірно, що в найближчі десятиліття кількість столітніх людей зростатиме, кажуть експерти, але це пов'язано зі зростанням чисельності населення. За словами Ольшанського, відсоток людей, які досягли 100-річного віку, залишиться обмеженим: у більшості країн цей показник становитиме менше 15% жінок і 5% чоловіків.

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