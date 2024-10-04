Covid-19 може призвести до прискорення старіння мозку на 20 років - результати дослідження

Дослідження британських учених показало, що Covid-19 може значно прискорити старіння мозку, спричиняючи когнітивні порушення, еквівалентні двадцяти рокам природного старіння. Про це УНН пише з посиланням на BILD.

Деталі

Нещодавнє дослідження британських учених показало, що інфекція Covid-19 може спричиняти значні зміни в роботі мозку. Дослідники з Ліверпульського університету і Королівського коледжу Лондона виявили, що у деяких людей, які перенесли хворобу, спостерігаються когнітивні порушення, схожі з так званим "мозковим туманом".

Після госпіталізації з Covid-19 багато людей повідомляють про постійні когнітивні симптоми. Однак було неясно, чи є об'єктивні докази когнітивних порушень, і якщо так, то чи є біологічні докази пошкодження мозку. І найважливіше - чи відновлюються пацієнти з часом - сказала дослідниця Грета Вуд.

У дослідженні взяв участь 351 пацієнт, госпіталізований із Covid-19. Через 12-18 місяців після захворювання їхні когнітивні здібності виявилися значно нижчими, ніж у тих, хто не хворів на коронавірус. У пацієнтів було виявлено маркери пошкоджень мозку в крові, а також зменшення об'єму передньої частини кори головного мозку, що відповідає за важливі функції.

Одним із найбільш тривожних висновків стало те, що когнітивні порушення в пацієнтів відповідали рівню природного старіння мозку на двадцять років. Причому такі зміни спостерігалися як у тих, хто мав неврологічні ускладнення, так і в тих, у кого вони були відсутні. Це свідчить про те, що сам Covid-19 може погіршувати когнітивні функції навіть без явних неврологічних симптомів.

Дослідники підкреслюють, що робота була зосереджена на пацієнтах, які лікувалися в стаціонарі, тому результати не можуть бути автоматично застосовані до всіх, хто переніс коронавірус. Однак вони зазначають, що це дослідження викликає серйозні побоювання щодо довгострокового впливу інфекції на мозок.

Нагадаємо

В Україні якщо порівняти із серпнем, у вересні захворюваність на COVID-19 знизилася на 57%. Сплеск, спричинений субваріантом FLiRT, - минув.

Нове дослідження підкріплює теорію, що Covid з'явився на китайському ринку - AFP