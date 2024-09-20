Нове дослідження підкріплює теорію, що Covid з'явився на китайському ринку - AFP

Дослідження походження COVID-19 у четвер надало нові докази, що підтримують теорію про те, що люди вперше заразилися вірусом від інфікованих тварин на китайському ринку наприкінці 2019 року, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Дослідження, опубліковане в журналі Cell, засноване на більш ніж 800 зразках, зібраних на ринку морепродуктів Хуанань в Ухані, де, як передбачалося, продавалися також дикі ссавці.

Зразки були зібрані в січні 2020 року після закриття ринку і були взяті не безпосередньо від тварин або людей, а з поверхонь прилавків, де продавалися дикі тварини, а також зі стоків.

З цих даних, якими поділилася китайська влада, "ми не можемо з упевненістю сказати, чи були тварини (на ринку) інфіковані чи ні", розповіла співавтор дослідження Флоренс Дебарре.

Однак "наше дослідження підтверджує, що наприкінці 2019 року на цьому ринку були дикі тварини, зокрема такі, як єнотовидні собаки та циветти", сказала еволюційний біолог з дослідницької агенції CNRS у Франції.

"І ці тварини знаходилися в південно-західному кутку ринку, який також є областю, де було виявлено багато вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19", - повідомила науковець.

Ці дрібні ссавці можуть заражатись вірусами, схожими на людські, що змусило підозрювати, що вони служать проміжним господарем між людьми і кажанами, від яких, як передбачається, походить SARS-CoV-2.

Присутність цих тварин на ринку Хуанань раніше заперечувалась, попри деякі фотографічні докази та дослідження 2021 року.

Численні частини одного кіоску дали позитивний результат на вірус COVID, включаючи "візки для тварин, клітку, візок для сміття і машину для видалення вовни/пір'я", - ідеться в дослідженні.

"У цих зразках було більше ДНК ссавців диких видів, ніж людської ДНК", - додається в ньому.

У зразках з позитивним результатом на COVID з цього кіоску було виявлено ДНК ссавців, у тому числі від пальмових циветт, бамбукових щурів та єнотовидних собак.

"Ці дані вказують або на те, що тварини, присутні в цьому кіоску, поширювали SARS-CoV-2, виявлений на обладнанні для тварин, або на те, що люди з ранніми незареєстрованими випадками захворювання на COVID-19 поширювали вірус у тому ж місці, що й виявлені тварини", - ідеться у дослідженні.

Дослідження також підтверджує, що "останній спільний предок" штаму вірусу COVID, виявленого у зразках на ринку, був "генетично ідентичний" оригінальному пандемічному штаму.

"Це означає, що рання різноманітність вірусу виявляється на ринку - як і слід очікувати, якщо це місце, де він з'явився", - пояснила Дебарре.

Джеймс Вуд, епідеміолог інфекційних захворювань з Кембриджського університету, який не брав участі в дослідженні, сказав, що дослідження "надає дуже вагомі докази того, що прилавки з дикими тваринами на ринку морепродуктів Хуанань в Ухані є осередком виникнення пандемії COVID-19".

Доповнення

Майже за п'ять років після появи COVID міжнародна спільнота не змогла з впевненістю визначити, звідки саме з'явився вірус.

Перші випадки виявили в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року, але між прихильниками двох основних теорій виникли запеклі суперечки.

Одна з них полягає в тому, що вірус просочився з лабораторії в Ухані, де вивчалися родинні віруси, а інша - що люди заразилися COVID від зараженої дикої тварини, яка продавалася на місцевому ринку.

Наукове співтовариство віддало перевагу останній теорії, але суперечки продовжуються.