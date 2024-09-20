Новое исследование подкрепляет теорию, что Covid появился на китайском рынке - AFP

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Исследование предоставило новые доказательства, что люди впервые заразились Covid-19 от инфицированных животных на рынке в Ухане. Анализ 800 образцов обнаружил ДНК диких животных и вирус в местах продажи животных на рынке.

Исследование происхождения COVID-19 в четверг предоставило новые доказательства, поддерживающие теорию о том, что люди впервые заразились вирусом от инфицированных животных на китайском рынке в конце 2019 года, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Исследование, опубликованное в журнале Cell, основано на более чем 800 образцах, собранных на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, где, как предполагалось, продавались также дикие млекопитающие.

Образцы были собраны в январе 2020 года после закрытия рынка и были взяты не непосредственно от животных или людей, а с поверхностей прилавков, где продавались дикие животные, а также из стоков.

Из этих данных, которыми поделились китайские власти, "мы не можем с уверенностью сказать, были ли животные (на рынке) инфицированы или нет", рассказала соавтор исследования Флоренс Дебарре.

Однако "наше исследование подтверждает, что в конце 2019 года на этом рынке были дикие животные, в частности такие, как енотовидные собаки и циветты", сказала эволюционный биолог из исследовательского агентства CNRS во Франции.

"И эти животные находились в юго-западном углу рынка, который также является областью, где было обнаружено много вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19", - сообщила ученый.

Эти мелкие млекопитающие могут заражаться вирусами, похожими на человеческие, что заставило подозревать, что они служат промежуточным хозяином между людьми и летучими мышами, от которых, как предполагается, происходит SARS-CoV-2.

Присутствие этих животных на рынке Хуанань ранее отрицалось, несмотря на некоторые фотографические доказательства и исследования 2021 года.

Многочисленные части одного киоска дали положительный результат на вирус COVID, включая "тележки для животных, клетку, тележку для мусора и машину для удаления шерсти/перья", - говорится в исследовании.

"В этих образцах было больше ДНК млекопитающих диких видов, чем человеческой ДНК", - добавляется в нем.

В образцах с положительным результатом на COVID из этого киоска было обнаружено ДНК млекопитающих, в том числе от пальмовых циветт, бамбуковых крыс и енотовидных собак.

"Эти данные указывают либо на то, что животные, присутствующие в этом киоске, распространяли SARS-CoV-2, обнаруженный на оборудовании для животных, либо на то, что люди с ранними незарегистрированными случаями заболевания COVID-19 распространяли вирус в том же месте, что и обнаруженные животные", - говорится в исследовании.

Исследование также подтверждает, что "последний общий предок" штамма вируса COVID, обнаруженного в образцах на рынке, был "генетически идентичен" оригинальному пандемическому штамму.

"Это означает, что раннее разнообразие вируса обнаруживается на рынке - как и следует ожидать, если это место, где он появился", - пояснила Дебарре.

Джеймс Вуд, эпидемиолог инфекционных заболеваний из Кембриджского университета, который не участвовал в исследовании, сказал, что исследование "предоставляет очень веские доказательства того, что прилавки с дикими животными на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане являются очагом возникновения пандемии COVID-19".

Дополнение

Почти через пять лет после появления COVID международное сообщество не смогло с уверенностью определить, откуда именно появился вирус.

Первые случаи обнаружили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, но между сторонниками двух основных теорий возникли ожесточенные споры.

Одна из них заключается в том, что вирус просочился из лаборатории в Ухане, где изучались родственные вирусы, а другая - что люди заразились COVID от зараженного дикого животного, которое продавалось на местном рынке.

Научное сообщество отдало предпочтение последней теории, но споры продолжаются.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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