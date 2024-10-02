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У вересні захворюваність на COVID-19  знизилась на 57% - МОЗ

У вересні захворюваність на COVID-19  знизилась на 57% - МОЗ

Київ • УНН

 • 14687 перегляди

Головний санлікар Ігор Кузін повідомив про зниження захворюваності на COVID-19 в Україні на 57% у вересні порівняно з серпнем. Сплеск, викликаний субваріантом FLiRT, минув, але восени та взимку очікується зростання кількості хворих.

В Україні якщо порівняти з серпнем, у вересні захворюваність на COVID-19 знизилась на 57%. Сплеск викликаний субваріантом FLiRT – минув. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає УНН.

Якщо порівняти з серпнем, у вересні захворюваність на ковід знизилась на 57%. За неповний місяць перехворіло понад 28 тисяч людей, лише трохи більш як 5 тисяч потребували лікування в лікарні. Це нормальні показники для початку осені. Ковід як і грип залишається з нами й циркулюватиме постійно, тому зараз восени та взимку кількість хворих зростатиме, але сплеск викликаний субваріантом FLiRT – минув

 - розповів Кузін.

За його словами, більшість випадків серед госпіталізацій - це були пацієнти старше 60 років, які не робили щеплення. Тому для цієї категорії громадян важливо вакцинуватись.

Зараз ми починаємо переходити до звичайного епідемічного сезону, коли збільшуватиметься циркуляція звичайних респіраторних вірусів - здебільшого це будуть застуди та інші ГРВІ

- повідомив Кузін.

Кузін також повідомив, що сумарно приблизно 75 тисяч українців перехворіли на COVID-19 впродовж літнього періоду.

Доповнення

В серпні Кузін повідомляв, що на території України циркулювало щонайменше 10 різних підтипів коронавірусу, зокрема і штам FLiRT, який був зареєстрований вперше в світі в березні цього року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

COVID-19Здоров'я
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