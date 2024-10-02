У вересні захворюваність на COVID-19  знизилась на 57% - МОЗ

В Україні якщо порівняти з серпнем, у вересні захворюваність на COVID-19 знизилась на 57%. Сплеск викликаний субваріантом FLiRT – минув. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає УНН.

Якщо порівняти з серпнем, у вересні захворюваність на ковід знизилась на 57%. За неповний місяць перехворіло понад 28 тисяч людей, лише трохи більш як 5 тисяч потребували лікування в лікарні. Це нормальні показники для початку осені. Ковід як і грип залишається з нами й циркулюватиме постійно, тому зараз восени та взимку кількість хворих зростатиме, але сплеск викликаний субваріантом FLiRT – минув