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В сентябре заболеваемость COVID-19 снизилась на 57% - Минздрав

В сентябре заболеваемость COVID-19 снизилась на 57% - Минздрав

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 16:15  •  5225 просмотра

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Главный санврач Игорь Кузин сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине на 57% в сентябре по сравнению с августом. Всплеск, вызванный субвариантом FLiRT, прошел, но осенью и зимой ожидается рост количества больных.

В Украине если сравнить с августом, в сентябре заболеваемость COVID-19 снизилась на 57%. Всплеск вызванный субвариантом FLiRT - прошел. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

Если сравнить с августом, в сентябре заболеваемость ковидом снизилась на 57%. За неполный месяц переболело более 28 тысяч человек, лишь чуть более 5 тысяч нуждались в лечении в больнице. Это нормальные показатели для начала осени. Ковид как и грипп остается с нами и будет циркулировать постоянно, поэтому сейчас осенью и зимой количество больных будет расти, но всплеск вызванный субвариантом FLiRT - прошел

 - рассказал Кузин.

По его словам, большинство случаев среди госпитализаций - это были пациенты старше 60 лет, которые не делали прививки. Поэтому для этой категории граждан важно вакцинироваться.

Сейчас мы начинаем переходить к обычному эпидемическому сезону, когда будет увеличиваться циркуляция обычных респираторных вирусов - в основном это будут простуды и другие ОРВИ

- сообщил Кузин.

Кузин также сообщил, что суммарно примерно 75 тысяч украинцев переболели COVID-19 в течение летнего периода.

Дополнение

В августе Кузин сообщал, что на территории Украины циркулировало не менее 10 различных подтипов коронавируса, в том числе и штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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