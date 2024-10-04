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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Covid-19 может привести к ускорению старения мозга на 20 лет - результаты исследования

Covid-19 может привести к ускорению старения мозга на 20 лет - результаты исследования

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 14:45  •  5500 просмотра

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Британские ученые обнаружили, что COVID-19 может вызвать когнитивные нарушения, эквивалентные 20 годам естественного старения мозга. Исследование выявило маркеры повреждения мозга и уменьшение объема коры у пациентов.

Исследование британских ученых показало, что Covid-19 может значительно ускорить старение мозга, вызывая когнитивные нарушения, эквивалентные двадцати годам естественного старения. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

Детали

Недавнее исследование британских ученых показало, что инфекция Covid-19 может вызывать значительные изменения в работе мозга. Исследователи из Ливерпульского университета и Королевского колледжа Лондона обнаружили, что у некоторых людей, перенесших болезнь, наблюдаются когнитивные нарушения, схожие с так называемым "мозговым туманом".

После госпитализации с Covid-19 многие люди сообщают о постоянных когнитивных симптомах. Однако было неясно, есть ли объективные доказательства когнитивных нарушений, и если да, то есть ли биологические доказательства повреждения мозга. И самое важное - восстанавливаются ли пациенты со временем

- сказала исследовательница Грета Вуд. 

В исследовании принял участие 351 пациент, госпитализированный с Covid-19. Спустя 12-18 месяцев после заболевания их когнитивные способности оказались значительно ниже, чем у тех, кто не болел коронавирусом. У пациентов были обнаружены маркеры повреждений мозга в крови, а также уменьшение объема передней части коры головного мозга, отвечающей за важные функции.

Одним из наиболее тревожных выводов стало то, что когнитивные нарушения у пациентов соответствовали уровню естественного старения мозга на двадцать лет. Причем такие изменения наблюдались как у тех, кто имел неврологические осложнения, так и у тех, у кого они отсутствовали. Это свидетельствует о том, что сам Covid-19 может ухудшать когнитивные функции даже без явных неврологических симптомов.

Исследователи подчеркивают, что работа была сосредоточена на пациентах, лечившихся в стационаре, поэтому результаты не могут быть автоматически применены ко всем, кто перенес коронавирус. Однако они отмечают, что это исследование вызывает серьезные опасения относительно долгосрочного воздействия инфекции на мозг.

Напомним

В Украине если сравнить с августом, в сентябре заболеваемость COVID-19 снизилась на 57%. Всплеск вызванный субвариантом FLiRT - прошел. 

Новое исследование подкрепляет теорию, что Covid появился на китайском рынке - AFP20 сентября 2024, 13:32 • 14121 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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