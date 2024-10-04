Covid-19 может привести к ускорению старения мозга на 20 лет - результаты исследования

Исследование британских ученых показало, что Covid-19 может значительно ускорить старение мозга, вызывая когнитивные нарушения, эквивалентные двадцати годам естественного старения. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

Детали

Недавнее исследование британских ученых показало, что инфекция Covid-19 может вызывать значительные изменения в работе мозга. Исследователи из Ливерпульского университета и Королевского колледжа Лондона обнаружили, что у некоторых людей, перенесших болезнь, наблюдаются когнитивные нарушения, схожие с так называемым "мозговым туманом".

После госпитализации с Covid-19 многие люди сообщают о постоянных когнитивных симптомах. Однако было неясно, есть ли объективные доказательства когнитивных нарушений, и если да, то есть ли биологические доказательства повреждения мозга. И самое важное - восстанавливаются ли пациенты со временем - сказала исследовательница Грета Вуд.

В исследовании принял участие 351 пациент, госпитализированный с Covid-19. Спустя 12-18 месяцев после заболевания их когнитивные способности оказались значительно ниже, чем у тех, кто не болел коронавирусом. У пациентов были обнаружены маркеры повреждений мозга в крови, а также уменьшение объема передней части коры головного мозга, отвечающей за важные функции.

Одним из наиболее тревожных выводов стало то, что когнитивные нарушения у пациентов соответствовали уровню естественного старения мозга на двадцать лет. Причем такие изменения наблюдались как у тех, кто имел неврологические осложнения, так и у тех, у кого они отсутствовали. Это свидетельствует о том, что сам Covid-19 может ухудшать когнитивные функции даже без явных неврологических симптомов.

Исследователи подчеркивают, что работа была сосредоточена на пациентах, лечившихся в стационаре, поэтому результаты не могут быть автоматически применены ко всем, кто перенес коронавирус. Однако они отмечают, что это исследование вызывает серьезные опасения относительно долгосрочного воздействия инфекции на мозг.

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