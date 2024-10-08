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Ученые обнаружили, что в мире замедляется рост продолжительности жизни

Ученые обнаружили, что в мире замедляется рост продолжительности жизни

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 15:19  •  4713 просмотра

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Новое исследование выявило замедление роста продолжительности жизни в странах с самым долгоживущим населением. Также в нем утверждается, что увеличение числа столетних людей не приводит к значительному увеличению общей продолжительности жизни.

Согласно новому исследованию, резкое увеличение продолжительности жизни, наблюдавшееся в течение последних двух веков, замедляется. Об этом говорится в исследовании о достижениях в области медицинских технологий и генетических исследований, опубликованном в журнале Nature Aging, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Исследователи университета Иллинойса-Чикаго обнаружили сокращение роста продолжительности жизни в странах с наиболее долгоживущим населением. В исследовании утверждается, что увеличение числа людей, доживающих до 100 лет, не приводят к заметному увеличению продолжительности жизни в целом.

Мы должны признать, что существует предел и, возможно, пересмотреть предположения о том, когда люди должны выходить на пенсию и сколько денег им потребуется, чтобы прожить свою жизнь

- сказал один из авторов С. Джей Ольшанский.

Ольшанский и его партнеры проследили за оценками продолжительности жизни за 1990-2019 годы, взятыми из базы данных Института демографических исследований Макса Планка в Германии.

Исследователи сосредоточились на восьми странах, где люди живут дольше всего, - Австралии, Франции, Италии, Японии, Южной Корее, Испании, Швеции и Швейцарии, а также Гонконге и Соединенных Штатах, которые даже не входят в топ-40.

Они обнаружили, что женщины продолжают жить дольше мужчин. При этом увеличение продолжительности жизни все еще происходит, но уже медленными темпами. В 1990 году средняя продолжительность жизни увеличивалась примерно на 2,5 года за десятилетие, но в 2010-х годах этот показатель снизился до 1,5 лет.

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В одном из расчетов исследователи оценили, что произойдет в этих странах, если исключить все случаи смерти в возрасте до 50 лет. По словам Ольшанского, в лучшем случае увеличение составит лишь 1,5 года.

Ученый из Техасского университета Марк Гейворд прокомментировал результаты исследования. Он считает, что человечество достигло плато в продолжительности жизни. "Хотя всегда есть вероятность, что какой-то прорыв может подтолкнуть выживаемость к большим высотам, сейчас у нас этого нет", - сказал он.

Добавим

Согласно исследованию, в 2019 году до 100 лет доживут чуть более 2% американцев, тогда как в Японии - около 5%, а в Гонконге - 9%. Вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия количество столетних людей будет расти, говорят эксперты, но это связано с ростом численности населения. По словам Ольшанского, процент людей, достигших 100-летнего возраста, останется ограниченным: в большинстве стран этот показатель будет составлять менее 15% женщин и 5% мужчин.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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