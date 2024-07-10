Ученые создали клетку, которая не может дать начало раку, утверждает Университет Хельсинки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 июля 2024, 11:39  •  2234 просмотра

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Исследователи из Финляндии создали клетки, которые не могут превращаться в раковые, что позволяет разработать новые безопасные методы клеточной терапии.

Исследователи Финляндии создали клетку, в которой не может происходить раковая мутация. Открытие позволит разработать новые безопасные методики клеточной терапии, сообщает Хельсинкский университет. Об этом передает УНН со ссылкой на Yle.

Детали

В Финляндии исследователям удалось создать клетки, которые не могут превратиться в раковые. Этот метод позволяет использовать новые, безопасные клеточные методы лечения, говорится в пресс-релизе Хельсинкского университета.

Метод был разработан исследователями Хельсинкского университета и Университетской больницы Хельсинки.

Ранее с такими клетками был связан высокий риск, потому что иммунная защита также контролирует возникновение рака. Теперь этот риск очень мал или вообще отсутствует

- объясняет руководитель исследовательской группы, доцент Кимо Вартиеваара в пресс-релизе Хельсинкского университета.

Сначала исследователи выяснили, можно ли регулировать рост клеток с помощью вещества, вводимого извне. Когда им это удалось, в дальнейшем они определили, нормально ли функционируют клетки.

- Мы создали бета-клетки, продуцирующие инсулин, из стволовых клеток, которые трансплантировали экспериментальным животным. Клетки заботятся о сахарном балансе крови животных на протяжении всего эксперимента, то есть почти полгода, - рассказывает докторант Хельсинкского университета Росио Сартори Мальдонадо.

Клетки также умеют совершенно нормально дифференцироваться в другие типы тканей, и мы не заметили в них никакой другой разницы, кроме того факта, что деление не может быть успешным, если мы этого не хотим

- отмечает специалист.

Стволовые клетки - это очень примитивные клетки, поскольку они должны быть способны обильно делиться и развиваться в самых разных направлениях. Руководитель работы Кирмо Вартиоваара говорит, что решение исследовательской группы позволяет клеткам эффективно расти во время производства, но в нужный момент, например, после трансплантации, его также можно остановить.

В Великобритании начали испытывать революционный метод лечения рака: что известно5 февраля 2024, 01:14 • 31521 просмотр

Игорь Тележников

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