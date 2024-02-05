В Великобритании начали испытывать революционный метод лечения рака: что известно
Киев • УНН
Революционная РНК-терапия была назначена онкобольным в Лондоне, чтобы помочь иммунной системе распознавать и бороться с опухолями, представляя общие маркеры, открывая возможности для менее токсичного лечения.
В Великобритании для лечения рака начали применять революционный метод лечения рака с помощью информационной РНК-терапии, пишет The Guardian, сообщает УНН.
Как отмечает издание, новый метод лечения был назначен пациентам больницы Хаммерсмит в Лондоне. Исследование было организовано для оценки безопасности и эффективности терапии при лечении меланомы, рака легких и других солидных опухолей.
В новом лечении используется генетический материал, известный как информационная РНК и он работает путем представления общих маркеров опухолей иммунной системы пациента.
Цель состоит в том, чтобы помочь ему распознавать раковые клетки, которые экспрессируют эти маркеры, и бороться с ними.
По словам врача Имперского колледжа Лондона Дэвида Пинато, новые методы иммунотерапии рака на основе РНК открывают возможность привлечения собственной иммунной системы пациента для борьбы с раком.
При этом, Пинато отмечает, что это исследование все еще находится на ранней стадии и могут пройти годы, прежде чем оно станет доступным для пациентов. Тем не менее новое исследование заложило важную основу, которая бы помочь разработать менее токсичные и более точные новые методы лечения рака.
Доклинические испытания как на клеточных, так и на животных моделях рака предоставили доказательства того, что новая терапия влияет на иммунную систему и может быть предложена пациентам на ранних стадиях клинических испытаний.
Дополнительно
Вчера отмечался Всемирный день борьбы против рака. По данным ВОЗ, существует более 100 видов рака. Согласно статистике, каждый год в мире фиксируется около 20-ти миллионов новых случаев заболеваний раком, около 10-ти миллионов людей умирают от онкологических заболеваний.
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В Великобритании начали испытывать революционный метод лечения рака: что известно
Революционная РНК-терапия была назначена онкобольным в Лондоне, чтобы помочь иммунной системе распознавать и бороться с опухолями, представляя общие маркеры, открывая возможности для менее токсичного лечения.
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