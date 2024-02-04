"Вы очень мужественные и сильные духом": Зеленский посетил онкобольных детей, которые проходят лечение в Национальном институте рака

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с детьми, которые проходят лечение в Национальном институте рака в столице. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, пишет УНН.

Глава государства ознакомился с работой отделения, где осуществляют высокоспециализированное лечение онкологических заболеваний у детей. Там оказывают помощь пациентам из всех регионов Украины в возрасте до 18 лет почти со всеми видами злокачественных новообразований. Это около 150 детей в год. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Зеленский пообщался с маленькими пациентами и их родителями, среди которых есть и семьи с прифронтовых территорий.

Президент пожелал маленьким пациентам и их семьям выдержки, чтобы победить болезнь, и скорейшего выздоровления и вручил детям подарки.

Вы очень мужественные и сильные духом. Я вам желаю этой победы. Уверен, что врачи и ваши родные вам в этом помогут. - подчеркнул Президент.

Президент также поблагодарил врачей, которые помогают пациентам преодолевать недуг, а также осмотрел отделение лучевой диагностики с рентгеновскими кабинетами, оснащенное современным оборудованием, позволяющим осуществлять компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ангиографию и другие виды диагностики на высоком уровне.

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