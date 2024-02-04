"Вы очень мужественные и сильные духом": Зеленский посетил онкобольных детей, которые проходят лечение в Национальном институте рака
Президент Зеленский посетил детей, которые проходят лечение от рака в национальном институте в Киеве, пожелав им мужества и скорейшего выздоровления от болезни.
Россияне планируют научить детей в ВОТ собирать военные дроны
Россияне планируют ввести на оккупированных ими украинских территориях уроки, на которых детей будут учить собирать военные дроны.
В Нацполиции показали последствия прилетов на Херсонщине: поврежденные дома и коммуникации
Российские военные выпустили более 90 ракет из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, самолетов и беспилотников по жителям Херсонской области, повредив здания, газовую и водопроводную инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Зеленский посетил позиции украинских бойцов возле Роботино
Президент Зеленский посетил украинских военных, которые защищают Роботино в Запорожской области, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.
Российский корабль "Аскольд" до сих пор не отремонтирован после украинской атаки в ноябре
Россияне до сих пор не отремонтировали малый ракетный корабль "Аскольд", который был поврежден во время украинской атаки в Керчи в ноябре.
"Она готова ехать на Евровидение?": сурдопереводчица Нацотбора Екатерина Заботкина покорила сеть своей работой
Переводчик жестового языка, которая адаптировала песни для глухих на национальном отборе на Евровидение, покорила зрителей, и некоторые предложили отправить ее представлять Украину на конкурсе.
Утром россияне обстреляли из артиллерии Торецк: один человек погиб, еще двое травмированы
Российские военные обстреляли город Торецк из артиллерии, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и еще двое получили ранения.
В Донецкой области вспыхнул жилой дом: в пожаре сгорели три человека, среди них ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в доме в селе Софиевка Донецкой области.
Нацотбор на "Евровидение-2024": проголосовали уже более 800 тысяч украинцев, одна из участниц конкурса отказалась от участия
Более 800 тысяч украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", но один участник снял свою кандидатуру из-за проблем с прозрачностью голосования в приложении.
Британская разведка: около тысячи наемников "вагнера" тренируют белорусских военных и силовиков
Британская разведка сообщает, что до 1000 наемников "Вагнера" продолжают тренировать белорусских военных и силовиков, удерживая оборону Украины на севере.