Зеленський відвідав позиції українських бійців біля Роботиного

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських бійців у Роботиному, що у Запорізькій області. Про це Президент написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. - написав Зеленський.

Деталі

Президент особисто подякував кожному воїну, який нині тримає оборону Роботиного, та наголосив, що пишається ними.

На фронті відбулося 66 бойових зіткнень за добу – Генштаб

Додатково

Роботине - населений пункт на Запорізькому напрямку, який щоденно намагаються відбити росіяни. Минулої доби Силами оборони тут було відбито чергову атаку противника.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу, щоб Україна могла завдавати поразок росії.