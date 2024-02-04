Зеленский посетил позиции украинских бойцов возле Роботино

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских бойцов в Роботино, что в Запорожской области. Об этом Президент написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Запорожская область. Роботино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды. Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия - отбросить врага и защитить Украину. - написал Зеленский.

Детали

Президент лично поблагодарил каждого воина, который сейчас держит оборону Роботино, и подчеркнул, что гордится ими.

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Роботино - населенный пункт на Запорожском направлении, который ежедневно пытаются отбить россияне. За прошедшие сутки Силами обороны здесь была отражена очередная атака противника.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира, чтобы Украина могла наносить поражения России.