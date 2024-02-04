Зеленский посетил позиции украинских бойцов возле Роботино
Президент Зеленский посетил украинских военных, которые защищают Роботино в Запорожской области, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.
Российский корабль "Аскольд" до сих пор не отремонтирован после украинской атаки в ноябре
Россияне до сих пор не отремонтировали малый ракетный корабль "Аскольд", который был поврежден во время украинской атаки в Керчи в ноябре.
"Она готова ехать на Евровидение?": сурдопереводчица Нацотбора Екатерина Заботкина покорила сеть своей работой
Переводчик жестового языка, которая адаптировала песни для глухих на национальном отборе на Евровидение, покорила зрителей, и некоторые предложили отправить ее представлять Украину на конкурсе.
Утром россияне обстреляли из артиллерии Торецк: один человек погиб, еще двое травмированы
Российские военные обстреляли город Торецк из артиллерии, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и еще двое получили ранения.
В Донецкой области вспыхнул жилой дом: в пожаре сгорели три человека, среди них ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в доме в селе Софиевка Донецкой области.
Нацотбор на "Евровидение-2024": проголосовали уже более 800 тысяч украинцев, одна из участниц конкурса отказалась от участия
Более 800 тысяч украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", но один участник снял свою кандидатуру из-за проблем с прозрачностью голосования в приложении.
Британская разведка: около тысячи наемников "вагнера" тренируют белорусских военных и силовиков
Британская разведка сообщает, что до 1000 наемников "Вагнера" продолжают тренировать белорусских военных и силовиков, удерживая оборону Украины на севере.
Бой между Усиком и Фьюри за титул чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии
Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе перенесен на 18 мая в Эр-Рияде.
На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу
Российская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию Украины в Сумской области, но была отброшена украинскими силами, понеся потери в более чем часовом бою.
"Стальной кордон" показал, как горит российский блиндаж и автомобиль после попадания FPV-дронов
Пограничники Стальной пограничной наступательной бригады с помощью беспилотников уничтожили российский блиндаж и автомобиль, о чем свидетельствует видео, обнародованное Государственной пограничной службой.