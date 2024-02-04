На фронте произошло 66 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, осуществили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке 4 февраля Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника неподалеку Богдановки и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага у Новокалиново и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб