На фронте произошло 66 боевых столкновений за сутки - Генштаб

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  156597 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  247787 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  257058 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  224559 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  223483 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  197807 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  161119 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  162236 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  175653 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170988 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

На фронте произошло 66 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отразили 66 боевых столкновений и ракетно-авиационных ударов российских войск на разных участках фронта.

Война •   •  13651 просмотра
На фронте произошло 66 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Сегодня Всемирный день борьбы против рака: почему онкологические заболевания до сих пор остаются опасными, сколько больных раком в Украине

Страны мира отмечают Всемирный день борьбы против рака 4 февраля, чтобы способствовать исследованию, лечению и профилактике рака, а также мобилизовать усилия для борьбы с этим заболеванием.

Общество •   •  13499 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы против рака: почему онкологические заболевания до сих пор остаются опасными, сколько больных раком в Украине

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб

По данным Генерального штаба, украинская авиация уничтожила личный состав, ракеты и беспилотники противника на 12 направлениях.

Война •   •  14293 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб

Байден победил на праймериз в Южной Каролине

Президент Байден получил около 97% голосов на праймериз демократов в Южной Каролине, обеспечив себе больше делегатов, поскольку он стремится к реноминации.

Политика •   •  15490 просмотра
Байден победил на праймериз в Южной Каролине

В ЕС одобрили первый в мире закон, который будет регулировать работу искусственного интеллекта

27 стран-членов ЕС единогласно одобрили первый в мире комплексный набор правил для регулирования искусственного интеллекта.

Политика •   •  15058 просмотра
В ЕС одобрили первый в мире закон, который будет регулировать работу искусственного интеллекта

4 февраля: День отказа от ненужных отношений, День неандертальца, День неандертальца

День отказа от ненужных отношений - это не только о разрыве с человеком, которого, как вам казалось, вы любили, но и о начале нового этапа в жизни, где самоуважение и счастье являются приоритетными.

УНН Lite •   •  13604 просмотра
4 февраля: День отказа от ненужных отношений, День неандертальца, День неандертальца

Последний принц Италии умер в Женеве в возрасте 86 лет

Последний принц Италии Витторио Эмануэль Савойский умер в Женеве в возрасте 86 лет.

Новости Мира •   •  14787 просмотра
Последний принц Италии умер в Женеве в возрасте 86 лет

Двое пилотов погибли при крушении вертолета в Турции

Два пилота погибли, когда их вертолет, принадлежавший Генеральному управлению авиационной безопасности Турции, разбился в городе Газиантеп, тогда как находившийся на борту техник выжил, но получил ранения.

Общество •   •  17106 просмотра
Двое пилотов погибли при крушении вертолета в Турции

В Афинах возле Министерства труда взорвалась бомба возле Министерства труда

Группа анархистов взяла на себя ответственность за самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало возле Министерства труда в Афинах, при этом никто не пострадал, но здание было повреждено.

Новости Мира •   •  14404 просмотра
В Афинах возле Министерства труда взорвалась бомба возле Министерства труда

Reuters: в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек

По сообщениям, в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибло 40 человек.

Война •   •  23099 просмотра
Reuters: в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек