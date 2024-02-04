На фронті відбулося 66 бойових зіткнень за добу – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські війська відбили 66 бойових зіткнень та ракетно-авіаційних ударів російських військ на різних ділянках фронту.
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні 4 лютого Генштаб, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.
На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.
Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по ворогу за добу – Генштаб04.02.24, 07:06 • 29581 перегляд