Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, українська авіація знищила особовий склад, ракети та безпілотники противника на 12 напрямках.
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено:
- одну керовану авіаційну ракету Х-59,
- 10 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”
- 3 розвідувальних БпЛА ворога.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.
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