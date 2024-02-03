Ситуація на фронті: у Генштабі заявили, що за добу відбулось 45 бойових зіткнень
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, противник здійснив 54 авіаудари та 33 рази застосував реактивні системи залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
У Генеральному штабі заявили, що протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу, противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.
Ще плюс 880 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога03.02.24, 08:15 • 31619 переглядiв