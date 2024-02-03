Ситуация на фронте: в Генштабе заявили, что за сутки произошло 45 боевых столкновений
По данным Генерального штаба, противник совершил 54 авиаудара и 33 раза применил реактивные системы залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Армия рф ударила по Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть
Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Покровске Донецкой области, выбиты двери и окна гаража.
В рф формируют подразделение "шторм гладиатор": элитных смертников тренируют бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы
россия сформировала новое специальное штурмовое подразделение под названием "шторм гладиатор", состоящее из сотен заключенных, завербованных для участия в войне против Украины.
Из-за перегрузки сетей Кривой Рог снова частично обесточен
Из-за перегрузки электросетей некоторые районы Кривого Рога и 5 населенных пунктов остались без света. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Заживить дома и предприятия.
После ударов рф и отключений в Кривом Роге: Шмыгаль доложил Зеленскому о защите объектов энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил Президенту Зеленскому о восстановительных работах и защите энергетических объектов после того, как российские удары вызвали отключение электроэнергии в Кривом Роге.
Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024
Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024. Певица уже имеет двух сыновей - Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.
Чтобы Украина могла наносить поражения россии: Зеленский объяснил, почему важно сохранять консолидацию свободного мира
Зеленский отметил важность сохранения международного единства против россии, чтобы помочь Украине нанести поражение и закончить войну, которую начала москва.
Колонну из 10 военных грузовиков заметили в оккупированном Крыму
Колонна из 10 российских военных грузовиков двигалась из Старого Крыма в Грушевки в оккупированном Крыму, сообщает Крымский ветер.
Суточная норма артиллерийских снарядов у россиян снизилась вдвое - Евлаш
За минувшие сутки украинские военные отбили 11 российских атак на Лиманско-Купянском направлении и уничтожили 100 российских военнослужащих и 48 единиц военной техники на Бахмутском направлении, поскольку бои вдоль линии разграничения продолжаются.
россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры
Российские войска обстреляли село Качкаровка в Херсонской области, повредив десятки домов, объекты критической инфраструктуры и попав в школу.