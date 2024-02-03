Ситуация на фронте: в Генштабе заявили, что за сутки произошло 45 боевых столкновений

В Генеральном штабе заявили, что в течение суток состоялось 45 боевых столкновений. Враг нанес 54 авиационных удара и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 45 боевых столкновений. Враг нанес 54 авиационных удара и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, а также другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

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