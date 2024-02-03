Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля

Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование