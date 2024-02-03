Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  190543 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  214747 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  186021 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  185794 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  176321 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  150473 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  156042 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  170557 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170397 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 387 940 человек личного состава и 6341 танк.

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Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

Пять беспилотников-камикадзе уничтожили воинскую часть в Днепропетровской области, оставив 15 000 человек без электричества и повредив дома в Никопольском районе.

Война •   •  4908 просмотра
На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб

По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 77 боевых столкновений на разных участках фронта.

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В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов

По сообщениям, системы противовоздушной обороны в трех российских регионах за ночь сбили в общей сложности семь беспилотников, которые, как утверждается, нацеливались на российские объекты.

Война •   •  11964 просмотра
За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные нанесли 10 авиационных и ракетных ударов по российским войскам, поразив 3 склада боеприпасов, 1 артиллерийскую установку и районы сосредоточения живой силы и техники противника.

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Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб

Воздушные Силы уничтожили 9 из 14 ударных дронов россиян

Украинские Воздушные силы сбили 9 из 14 российских ударных беспилотников, запущенных ночью в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях.

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Воздушные Силы уничтожили 9 из 14 ударных дронов россиян

Стало известно, куда попали США во время атаки по Ираку

США нанесли удар по штаб-квартире вооруженных групп и складу стрелкового оружия вблизи Аль-Каима в Ираке, а также ранили людей на позициях в Акашате, согласно сообщению Министерства внутренних дел Ирака и военных источников.

Новости Мира •   •  21417 просмотра
Стало известно, куда попали США во время атаки по Ираку

Военно-воздушные и космические силы США объявят о планах масштабной реорганизации 12 февраля

Военно-воздушные и космические силы США завершают разработку планов по объединению некоторых командований и интеграции бомбардировочной и истребительной авиации в единое подразделение в рамках масштабной реорганизации, о которой будет объявлено 12 февраля.

Новости Мира •   •  20178 просмотра
Военно-воздушные и космические силы США объявят о планах масштабной реорганизации 12 февраля

Канада намерена передать Украине авиационные ракеты

Канада рассматривает возможность предоставить Украине тысячи списанных ракет ПВО CRV7 из своего арсенала, но многим из них не хватает боеголовок.

Война •   •  22269 просмотра
Канада намерена передать Украине авиационные ракеты

День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля

Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование

УНН Lite •   •  18508 просмотра
День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля