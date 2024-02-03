В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке 3 февраля, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки противника вблизи Богдановки и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб