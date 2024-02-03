Упродовж доби відбулося 77 бойових зіткнень на фронті – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, за минулу добу українські війська відбили 77 бойових зіткнень на різних ділянках фронту.
Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 3 лютого, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районі Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.
На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.
Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб03.02.24, 07:09 • 30406 переглядiв