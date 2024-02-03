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Упродовж доби відбулося 77 бойових зіткнень на фронті – Генштаб

Упродовж доби відбулося 77 бойових зіткнень на фронті – Генштаб

Київ • УНН

 • 32636 перегляди

За даними Генерального штабу, за минулу добу українські війська відбили 77 бойових зіткнень на різних ділянках фронту.

Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 3 лютого, передає УНН.

Деталі

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб03.02.24, 07:09 • 30406 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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