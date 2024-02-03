Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські військові завдали 10 авіаційних та ракетних ударів по російським військам, вразивши 3 склади боєприпасів, 1 артилерійську установку та райони зосередження живої сили і техніки противника.
Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. передає УНН.
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Зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ударів по:
- 3-х складах боєприпасів,
- 1 артилерійському засобу противника.
Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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