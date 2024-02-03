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Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 30406 перегляди

За минулу добу українські військові завдали 10 авіаційних та ракетних ударів по російським військам, вразивши 3 склади боєприпасів, 1 артилерійську установку та райони зосередження живої сили і техніки противника.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ударів по:

  • 3-х складах боєприпасів,
  • 1 артилерійському засобу противника.

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Бійці ССО знищили ворожу БМП, що обстрілювала правий берег Херсонщини27.01.24, 05:47 • 30213 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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