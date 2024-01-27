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Бійці ССО знищили ворожу БМП, що обстрілювала правий берег Херсонщини

Бійці ССО знищили ворожу БМП, що обстрілювала правий берег Херсонщини

Київ • УНН

 • 30213 перегляди

Українські спецпризначенці за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину піхоти БМП-2 та антену зв'язку в Херсонській області. БМП-2 обстрілювала українські позиції на правому березі області. Спецпризначенці також збили російський прапор, що майорів на антені.

Українські спецпризначенці знищили бойову машину піхоти росіян, яка обстрілювала правий берег Херсонщини. Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій, передає УНН.

Деталі

Оператори одного з підрозділів ССО під час ведення повітряної розвідки на Херсонському напрямку виявили БМП-2 противника. З неї ворог постійно вів обстріл позицій Сил оборони на правому березі.

По цілі було нанесено вогневого ураження ударними дронами, внаслідок чого знищено вщент. Крім цього, оператори ССО нанесли удар по антені зв’язку. "Бонусом" збито триколор, що на ній майорів.

ССО показали як знищили російську БМП-2, що обстрілювала правий берег Херсонщини25.01.24, 22:45 • 29826 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
bmp-2БМП-2
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСили спеціальних операцій Збройних сил України
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