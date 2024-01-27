Бійці ССО знищили ворожу БМП, що обстрілювала правий берег Херсонщини

Українські спецпризначенці знищили бойову машину піхоти росіян, яка обстрілювала правий берег Херсонщини. Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій, передає УНН.

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Оператори одного з підрозділів ССО під час ведення повітряної розвідки на Херсонському напрямку виявили БМП-2 противника. З неї ворог постійно вів обстріл позицій Сил оборони на правому березі.

По цілі було нанесено вогневого ураження ударними дронами, внаслідок чого знищено вщент. Крім цього, оператори ССО нанесли удар по антені зв’язку. "Бонусом" збито триколор, що на ній майорів.

ССО показали як знищили російську БМП-2, що обстрілювала правий берег Херсонщини