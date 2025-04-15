У Вовчанську Сили оборони знищили ворожу БМП разом з екіпажем та десантом

Українські військові знищили БМП-2 росіян з екіпажем та десантом у Вовчанську. За добу відбулося 11 бойових зіткнень, ворог втратив 137 осіб та 33 одиниці техніки.