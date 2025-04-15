Агенти "АТЕШ" знайшли місце прихованого зберігання російської військової техніки на захопленому підприємстві Херсонщини. На об'єкті розміщені вантажівки та БМП-2 під охороною взводу окупантів.
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1690 окупантів, 7 танків, 29 артсистем та іншу техніку ворога.
93-тя бригада "Холодний Яр" відбила масштабний механізований штурм біля Кліщіївки. Знищено 12 одиниць ворожої техніки, включаючи 6 танків Т-72 та 6 БМП-2, бій тривав 4 години.
Агент руху "АТЕШ" в Урзуфі виявив колону військової техніки рф та замаскований склад боєприпасів. На об'єкті знаходяться 4 одиниці
техніки, включаючи БПМ-2, та підрозділ охорони.
Українські військові знищили БМП-2 росіян з екіпажем та десантом у Вовчанську. За добу відбулося 11 бойових зіткнень, ворог
втратив 137 осіб та 33 одиниці техніки.
Терористи "вагнера" тренують білоруську армію, інтегруючи білорусь в апарат кремля. Це свідчить про м'яку окупацію колись суверенної країни.
Українські партизани зафіксували переміщення кількох бойових машин піхоти БМП-2 в напрямку Сімферополя в Криму, ймовірно, для
ремонту.
На Таврійському напрямку українські військові знищили 39 одиниць російської військової техніки та нейтралізували 159
безпілотників.
Українські спецпризначенці за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину піхоти БМП-2 та антену зв'язку в Херсонській області. БМП-2 обстрілювала українські позиції на правому березі області. Спецпризначенці також збили російський прапор, що майорів на антені.