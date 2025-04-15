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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 10759 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32522 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162661 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140167 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142918 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136499 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136471 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196787 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Окупанти перетворюють захоплені підприємства на Херсонщині у військові склади - партизани

Агенти "АТЕШ" знайшли місце прихованого зберігання російської військової техніки на захопленому підприємстві Херсонщини. На об'єкті розміщені вантажівки та БМП-2 під охороною взводу окупантів.

Війна • 11 лютого, 19:25 • 27212 перегляди

Ще на 1690 окупантів зменшилася російська армія: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1690 окупантів, 7 танків, 29 артсистем та іншу техніку ворога.

Війна • 28 грудня, 06:30 • 39908 перегляди

ЗСУ знищили масштабний штурм окупантів під Кліщіївкою: що там сталося

93-тя бригада "Холодний Яр" відбила масштабний механізований штурм біля Кліщіївки. Знищено 12 одиниць ворожої техніки, включаючи 6 танків Т-72 та 6 БМП-2, бій тривав 4 години.

Війна • 27 грудня, 22:08 • 22524 перегляди

Партизани "АТЕШ" виявили замаскований склад боєприпасів окупантів на Запоріжжі

Агент руху "АТЕШ" в Урзуфі виявив колону військової техніки рф та замаскований склад боєприпасів. На об'єкті знаходяться 4 одиниці техніки, включаючи БПМ-2, та підрозділ охорони.

Війна • 24 жовтня, 14:59 • 19673 перегляди

У Вовчанську Сили оборони знищили ворожу БМП разом з екіпажем та десантом

Українські військові знищили БМП-2 росіян з екіпажем та десантом у Вовчанську. За добу відбулося 11 бойових зіткнень, ворог втратив 137 осіб та 33 одиниці техніки.

Війна • 5 серпня, 08:06 • 101843 перегляди

російські терористи тренують білоруську армію на тактичних навчаннях

Терористи "вагнера" тренують білоруську армію, інтегруючи білорусь в апарат кремля. Це свідчить про м'яку окупацію колись суверенної країни.

Війна • 5 травня, 01:44 • 101835 перегляди

Партизани зафіксували перекидання важкої техніки у Криму - "АТЕШ"

Українські партизани зафіксували переміщення кількох бойових машин піхоти БМП-2 в напрямку Сімферополя в Криму, ймовірно, для ремонту.

Війна • 26 квітня, 08:23 • 14128 перегляди

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 39 одиниць техніки ворога - Тарнавський

На Таврійському напрямку українські військові знищили 39 одиниць російської військової техніки та нейтралізували 159 безпілотників.

Війна • 7 лютого, 10:45 • 30517 перегляди

Бійці ССО знищили ворожу БМП, що обстрілювала правий берег Херсонщини

Українські спецпризначенці за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину піхоти БМП-2 та антену зв'язку в Херсонській області. БМП-2 обстрілювала українські позиції на правому березі області. Спецпризначенці також збили російський прапор, що майорів на антені.

Війна • 27 січня, 03:47 • 30217 перегляди