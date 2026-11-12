"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52

росія за середу під час відбиття втратила три одиниці бойової авіації, зокрема гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також МіГ-31, поповнивши втрати ворожої авіації. УНН розповідає, що відомо про вертоліт Ка-52, який роспропагандисти називають унікальним та неперевершеним.

Деталі

Напередодні УНН повідомляв з посиланням на росЗМІ, у росії розбився ударний гвинтокрил Ка-52, імовірно, разом з екіпажем.

Згодом російські пропагандисти повідомили, що росія втратила ще два гелікоптери. Стверджується, що, ймовірно, йдеться про Мі-8, Мі-28 та Ка-52. За попередніми даними, катастрофа сталася під час відбиття нічної атаки БПЛА. Також існує версія, що вертольоти збили мобільно-вогневі групи, або власні літаки ракетами класу "повітря-повітря".

У росії за один день впали три бойові гвинтокрили з екіпажами

Сьогодні, 12 листопада, у Генеральному штабі ЗСУ показали ураження нафтової інфраструктури порту усть-луга у ленінградській області рф, де могли бути і уражена авіація.

"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рф

Що відомо про "Алігатор"

Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як "Алігатор") – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Перший льотний прототип вертольота Ка-52, який отримав бортовий № 061, був переобладнаний до початку листопада 1996 року з серійного Ка-50 (11-й льотний екземпляр, який раніше носив бортовий № 021).

27 червня 2008 року в Арсеньєві (Приморський край) на аеродромі авіазаводу "Прогрес" відбувся перший випробувальний політ першого Ка-52 з дослідної партії.

Свою назву "Алігатор" отримав через характерну форму та зовнішній вигляд, який нагадує силует алігатора. Гелікоптер має загострену носову частину, схожу на рот крокодила, і вигнуту кабіну для двох пілотів, що нагадує очі цієї тварини.

Вертоліт має на озброєнні гармату 30-мм гармата 2А42, яка встановлюється, зокрема, і на наземну техніку таку, як БМП-2, БМД-3, БТР-90 та має до 6 підвісних точок.

Ка-52 з ракетами класу "повітря-земля" "Вихрь"

Зокрема, ракети "повітря-земля" - до шести одиниць "Штурм-ВУ", які здатні вражати цілі до 6 км з лазерною системою наведення, а також ракети "повітря-повітря від "Ігла-В".

Ка-52, озброєний блоком для некерованих ракет С-8, підвісним баком, ПТУР "Вихрь" та ПТУР "Атака"

Окрім того, вертоліт може нести некеровані ракети С-8 калібром 80 мм або С-13 калібру 122 мм.

Збитий ЗСУ Ка-52 з додатковими паливними баками та встановленим блоком С-8

Втрати авіації рф

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 листопада, росія втратила у війні проти України 356 гелікоптерів.

росія за добу втратила понад 2,5 тисяч військових у війні проти України

Згідно з підтвердженими даними, росія з 2022 року втратила 69 гелікоптерів Ка-52.

Зокрема, у березні цього року воїни Сил безпілотних систем вполювали оптоволоконним FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а також знищили ворожий екіпаж, який намагався евакуюватися.

СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео

У 2022 році боєць зенітно-ракетного артилерійського дивізіону молодший лейтенант Сергій Фалатюк розповідав, як у 2022 році йому та іншим бійцям вдалося знищити 6 російських вертольотів зі старого радянського комплексу "Ігла" та стрілецької зброї.

Також у тому році бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російський вертоліт з протитанкового-ракетного комплексу "Стугна-П". Сама назва протитанковий вказує, що комплекс призначений для знищення танків, а не ніяк літаючих об’єктів.

У червні 2022 року знову 95-та бригада за допомогою британського ПЗРК LMM Martlet знищила російський вертоліт на сході України.

Окрім того, 24 лютого 2022 року бійці Сил оборони збили Ка-52 на Київщині, а у березні захопили вертоліт.

росія у жовтні втратила до 9 СУ-34 при можливості їх виробництва до 18 одиниць на рік