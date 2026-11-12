"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52

$45.320.1850.480.60
ukenru
17:20 • 1998 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo
16:35 • 7644 перегляди
Віткофф після візиту до москви заявив про домовленість щодо наступної тристоронньої зустрічі
16:23 • 8500 перегляди
"Одна легенда змінить іншу" - Трамп запропонував призначити Тім Кука новим гендиректором Nvidia
15:07 • 12384 перегляди
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia
14:49 • 13878 перегляди
"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці
14:16 • 19751 перегляди
У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку
13:28 • 37303 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України
11:45 • 33543 перегляди
Фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій проти рф і пропозицію покриття дефіциту для УкраїниPhoto
12 листопада, 11:33 • 29424 перегляди
Бронювання під час мобілізації: уряд готує зміни для критично важливих підприємств до 2027 року
12 листопада, 11:18 • 24824 перегляди
"Відстань більше не рятує": Генштаб підтвердив ураження усіх 5 найбільших НПЗ росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалихPhoto12 листопада, 07:52 • 39314 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків12 листопада, 08:28 • 31758 перегляди
Віткофф і Кушнер почали переговори з путіним у кремлі - перші деталі12:18 • 27660 перегляди
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф13:01 • 30633 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні15:01 • 11545 перегляди
Публікації
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 3546 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні15:01 • 11707 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України13:28 • 37304 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
12 листопада, 07:35 • 54370 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
12 листопада, 06:45 • 57686 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Ірландія
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo17:20 • 2006 перегляди
Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ16:51 • 1876 перегляди
У Німеччині шукають доглядача для вежі XII століття з безкоштовним житлом, але є нюанс16:18 • 3840 перегляди
Бійка між бійцями UFC Нурмагомедовим та Двалішвілі в Абу-Дабі: поліція заявила про вісьмох затриманих Video15:30 • 4984 перегляди
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф13:01 • 30756 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Starlink
Bild

"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52

Київ • УНН

 • 3566 перегляди

росія за день втратила Ка-52, Мі-8 та МіГ-31 під час відбиття атаки. Ка-52 виконує розвідку й уражає наземні та повітряні цілі.

"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52

росія за середу під час відбиття втратила три одиниці бойової авіації, зокрема гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також МіГ-31, поповнивши втрати ворожої авіації. УНН розповідає, що відомо про вертоліт Ка-52, який роспропагандисти називають унікальним та неперевершеним.

Деталі

Напередодні УНН повідомляв з посиланням на росЗМІ, у росії розбився ударний гвинтокрил Ка-52, імовірно, разом з екіпажем. 

Згодом російські пропагандисти повідомили, що росія втратила ще два гелікоптери. Стверджується, що, ймовірно, йдеться про Мі-8, Мі-28 та Ка-52. За попередніми даними, катастрофа сталася під час відбиття нічної атаки БПЛА. Також існує версія, що вертольоти збили мобільно-вогневі групи, або власні літаки ракетами класу "повітря-повітря". 

У росії за один день впали три бойові гвинтокрили з екіпажами11.11.26, 17:03 • 7896 переглядiв

Сьогодні, 12 листопада, у Генеральному штабі ЗСУ показали ураження нафтової інфраструктури порту усть-луга у ленінградській області рф, де могли бути і уражена авіація. 

"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рф12.11.26, 04:53 • 24166 переглядiв

Що відомо про "Алігатор"

Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як "Алігатор") – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. 

Перший льотний прототип вертольота Ка-52, який отримав бортовий № 061, був переобладнаний до початку листопада 1996 року з серійного Ка-50 (11-й льотний екземпляр, який раніше носив бортовий № 021).

27 червня 2008 року в Арсеньєві (Приморський край) на аеродромі авіазаводу "Прогрес" відбувся перший випробувальний політ першого Ка-52 з дослідної партії.

Свою назву "Алігатор" отримав через характерну форму та зовнішній вигляд, який нагадує силует алігатора. Гелікоптер має загострену носову частину, схожу на рот крокодила, і вигнуту кабіну для двох пілотів, що нагадує очі цієї тварини.

Вертоліт має на озброєнні гармату 30-мм гармата 2А42, яка встановлюється, зокрема, і на наземну техніку таку, як БМП-2, БМД-3, БТР-90 та має до 6 підвісних точок. 

Ка-52 з ракетами класу "повітря-земля" "Вихрь"

Зокрема, ракети "повітря-земля" - до шести одиниць "Штурм-ВУ", які здатні вражати цілі до 6 км з лазерною системою наведення, а також ракети "повітря-повітря від "Ігла-В". 

Ка-52, озброєний блоком для некерованих ракет С-8, підвісним баком, ПТУР "Вихрь" та ПТУР "Атака"

Окрім того, вертоліт може нести некеровані ракети С-8 калібром 80 мм або  С-13 калібру 122 мм. 

Збитий ЗСУ Ка-52 з додатковими паливними баками та встановленим блоком С-8

Втрати авіації рф

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 листопада, росія втратила у війні проти України 356 гелікоптерів. 

росія за добу втратила понад 2,5 тисяч військових у війні проти України11.11.26, 07:44 • 4640 переглядiв

Згідно з підтвердженими даними, росія з 2022 року втратила 69 гелікоптерів Ка-52. 

Зокрема, у березні цього року воїни Сил безпілотних систем вполювали оптоволоконним FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а також знищили ворожий екіпаж, який намагався евакуюватися. 

СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео20.03.26, 14:29 • 22050 переглядiв

У 2022 році боєць зенітно-ракетного артилерійського дивізіону молодший лейтенант Сергій Фалатюк розповідав, як у 2022 році йому та іншим бійцям вдалося знищити 6 російських вертольотів зі старого радянського комплексу "Ігла" та стрілецької зброї. 

Також у тому році бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російський вертоліт з протитанкового-ракетного комплексу "Стугна-П". Сама назва протитанковий вказує, що комплекс призначений для знищення танків, а не ніяк літаючих об’єктів. 

У червні 2022 року знову 95-та бригада за допомогою британського ПЗРК LMM Martlet знищила російський вертоліт на сході України.

Окрім того, 24 лютого 2022 року бійці Сил оборони збили Ка-52 на Київщині, а у березні захопили вертоліт. 

росія у жовтні втратила до 9 СУ-34 при можливості їх виробництва до 18 одиниць на рік 03.11.26, 15:47 • 13151 перегляд

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвітПублікації
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Київська область
Су-34
БМП-2
Ка-50
Мі-8
МіГ-31
Україна