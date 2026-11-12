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"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52

Киев • УНН

 • 4280 просмотра

Россия за день потеряла Ка-52, Ми-8 и МиГ-31 во время отражения атаки. Ка-52 ведёт разведку и поражает наземные и воздушные цели.

"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52

Россия за среду во время отражения атаки потеряла три единицы боевой авиации, в частности вертолёты Ка-52 и Ми-8, а также МиГ-31, пополнив потери вражеской авиации. УНН рассказывает, что известно о вертолёте Ка-52, который российские пропагандисты называют уникальным и непревзойдённым.

Детали

Накануне УНН сообщал со ссылкой на российские СМИ, что в России разбился ударный вертолёт Ка-52, предположительно вместе с экипажем. 

Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что Россия потеряла ещё два вертолёта. Утверждается, что, вероятно, речь идёт о Ми-8, Ми-28 и Ка-52. По предварительным данным, катастрофа произошла во время отражения ночной атаки БПЛА. Также существует версия, что вертолёты сбили мобильные огневые группы или собственные самолёты ракетами класса "воздух-воздух". 

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Сегодня, 12 ноября, в Генеральном штабе ВСУ показали поражение нефтяной инфраструктуры порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ, где могла быть поражена и авиация. 

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Что известно об "Аллигаторе"

Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как "Аллигатор") — российский боевой вертолёт, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолётов.

Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. 

Первый лётный прототип вертолёта Ка-52, получивший бортовой № 061, был переоборудован к началу ноября 1996 года из серийного Ка-50 (11-й лётный экземпляр, ранее носивший бортовой № 021).

27 июня 2008 года в Арсеньеве (Приморский край) на аэродроме авиазавода "Прогресс" состоялся первый испытательный полёт первого Ка-52 из опытной партии.

Своё название "Аллигатор" получил из-за характерной формы и внешнего вида, напоминающих силуэт аллигатора. Вертолёт имеет заострённую носовую часть, похожую на пасть крокодила, и изогнутую кабину для двух пилотов, напоминающую глаза этого животного.

Вертолёт имеет на вооружении 30-мм пушку 2А42, которая устанавливается, в частности, и на такую наземную технику, как БМП-2, БМД-3, БТР-90, а также имеет до 6 точек подвески. 

Ка-52 с ракетами класса "воздух-земля" "Вихрь"

В частности, ракеты "воздух-земля" — до шести единиц "Штурм-ВУ", способных поражать цели на расстоянии до 6 км с лазерной системой наведения, а также ракеты "воздух-воздух" от "Игла-В". 

Ка-52, вооружённый блоком для неуправляемых ракет С-8, подвесным баком, ПТУР "Вихрь" и ПТУР "Атака"

Кроме того, вертолёт может нести неуправляемые ракеты С-8 калибра 80 мм или  С-13 калибра 122 мм. 

Сбитый ВСУ Ка-52 с дополнительными топливными баками и установленным блоком С-8

Потери авиации РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 10 ноября Россия потеряла в войне против Украины 356 вертолётов. 

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Согласно подтверждённым данным, Россия с 2022 года потеряла 69 вертолётов Ка-52. 

В частности, в марте этого года воины Сил беспилотных систем оптоволоконным FPV-дроном выследили российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор", а также уничтожили вражеский экипаж, пытавшийся эвакуироваться. 

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В 2022 году боец зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона младший лейтенант Сергей Фалатюк рассказывал, как в 2022 году ему и другим бойцам удалось уничтожить 6 российских вертолётов из старого советского комплекса "Игла" и стрелкового оружия. 

Также в том году бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский вертолёт с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Само название "противотанковый" указывает, что комплекс предназначен для уничтожения танков, а вовсе не летающих объектов. 

В июне 2022 года снова 95-я бригада с помощью британского ПЗРК LMM Martlet уничтожила российский вертолёт на востоке Украины.

Кроме того, 24 февраля 2022 года бойцы Сил обороны сбили Ка-52 в Киевской области, а в марте захватили вертолёт. 

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Павел Башинский

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