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Россия за сутки потеряла более 2,5 тысячи военнослужащих в войне против Украины

Киев • УНН

 • 1700 просмотра

За сутки 10 ноября российские войска потеряли 2 580 военнослужащих. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 1 614 180 человек.

Россия за сутки потеряла более 2,5 тысячи военнослужащих в войне против Украины

В течение суток 10 ноября противник потерял в войне в Украине 2 580 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 ноября достигли около 1 614 180 человек.

Напомним

В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.

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Вадим Хлюдзинский

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