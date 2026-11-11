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The Guardian
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росія за добу втратила понад 2,5 тисяч військових у війні проти України

Київ • УНН

 • 514 перегляди

За добу 10 листопада російські війська втратили 2 580 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 614 180 осіб.

росія за добу втратила понад 2,5 тисяч військових у війні проти України

Протягом доби 10 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 580 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 11 листопада сягнули близько 1 614 180 осіб.

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