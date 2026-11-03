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Россия в октябре потеряла до 9 Су-34 при возможности их производства до 18 единиц в год

Киев • УНН

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Украина уничтожила или повредила до девяти Су-34, тогда как РФ производит 14–18 таких самолётов в год. Общие авиационные потери РФ составили 14 единиц.

Россия в октябре потеряла до 9 Су-34 при возможности их производства до 18 единиц в год

За октябрь Силы обороны Украины уничтожили или повредили столько же российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, сколько российский оборонно-промышленный комплекс способен произвести за полгода. Всего российская авиация за прошлый месяц потеряла 14 единиц, пишет УНН. 

Детали

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос УНН, в настоящее время Воздушно-космические силы рф имеют около 140 истребителей-бомбардировщиков Су-34 различных модификаций (базовых и модернизированных Су-34М и Су-34НВО).

С начала полномасштабной войны потери этого авиапарка составляют около 43 уничтоженных и 7 поврежденных самолетов (с учетом данных, озвученных Президентом Украины Владимиром Зеленским 15 октября)

- отметили в ГУР.

Как отметили в разведке, мощности российского ОПК позволяют выпускать до 14–18 самолетов в год. Производство сосредоточено на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию рф), где сосредоточены на выпуске модернизированных Су-34М с усовершенствованными системами бортового оборудования и расширенными возможностями применения авиационного вооружения.

Помимо внутреннего рынка, завод работает на экспорт — в частности, выполняется контракт с Алжиром на поставку модификации Су-34МЕ.

Также в разведке сообщили, что за период с октября 2025 года по октябрь 2026 года военно-космические силы рф получили до 11 новых истребителей-бомбардировщиков. Большинство переданных бортов — это обновленная модификация Су-34М.

Потери за октябрь

2 октября Служба безопасности Украины успешно атаковала военный аэродром "Ханская" в республике адыгея рф, расположенный примерно в 500 км от Украины. 

В частности, по имеющейся информации, беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а также многоцелевой истребитель Су-35. 

15 октября Военно-морские силы ВСУ поразили шесть самолетов Су-34 на территории аэропорта "Борисоглебск". 

В ночь на 15 октября Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области рф. В результате удара уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома

- сообщали в ВМС.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что были уничтожены четыре самолета Су-34, два самолета Су-34 поражены.

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29 октября Военно-Морские Силы ВСУ во второй раз за месяц с помощью "длинного Нептуна" уничтожили два российских Су-34 на территории 11-го смешанного авиационного полка в Волгоградской области.  

Ранее УНН рассказывал, что самолеты Су-34 и Су-34М (глубоко модернизированная версия) являются основными носителями КАБов и высокоточных ракет, которыми враг атакует прифронтовые регионы Украины. 

Именно эти самолеты "кошмарят" прифронтовые регионы Украины. Так, на бомбардировщик могут устанавливать фугасные бомбы различного калибра — ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000 с УМПК, а также КАБ-500, КАБ-1500. 

Также можно установить ракеты класса "воздух-поверхность", такие как Х-38, Х-29, Х-59МК2 и Х-69, а также противорадиолокационные ракеты: Х-31П / Х-31ПД и противокорабельные ракеты: Х-31А, Х-35У. 

Кроме того, на бомбардировщик можно установить ракеты "для самообороны", то есть ракеты класса "воздух-воздух", в частности — ракеты средней/большой дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения Р-77, ракеты малой дальности с инфракрасными головками самонаведения для ближнего маневренного боя Р-73. 

Помимо самолетов Су-34, россия потеряла за октябрь, как уже отмечалось, Су-35, а также Су-30 во время тренировочного полета в калининградской области.

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Кроме того, 29 октября 2026 года на территории российского военного аэродрома «Ахтубинск» взорвался новейший многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57 — это произошло во время запуска двигателей. Стоимость боевого самолёта оценивается примерно в $150 миллионов.

Как сообщили в ГУР, Су-57 оснащён авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1 (так называемое «изделие 117»). Одна из причин, по которой двигатели такого типа могут взрываться или подвергаться катастрофическому разрушению, — топливо ненадлежащего качества.

Также стоит отметить, что Россия, по данным Osint-аналитиков, потеряла 6 вертолётов. Так, 1 октября во время отражения массированной атаки беспилотников вертолёт поразил российский истребитель Су-35. Экипаж истребителя ошибочно идентифицировал вертолёт Ми-8 как вражеский беспилотник и открыл огонь на поражение.

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30 октября во время рейда на вражескую логистику расчёт БПЛА-камикадзе «Хornet» из взвода ударных крыльев «SKYFOM» Батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8 и вылетел ему наперерез. Противник был вынужден изменить направление движения в воздухе.

«Крейсерская скорость вертолёта превышала скорость ударных дронов, но сразу после того, как борт РФ приземлился, бойцы нанесли удар в районе топливных баков. Второй „Хорнет“ успешно законтролировал цель. В результате атаки военный вертолёт, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла — с чем и поздравляем», — сообщили в Третьем армейском корпусе. 

Таким образом, потери российской авиации РФ в октябре составили 14 единиц техники на общую сумму почти 600–700 миллионов долларов. Октябрь стал одним из рекордных месяцев по количеству потерь российской авиации. 

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 3 ноября Россия потеряла 452 самолёта и 356 вертолётов с начала полномасштабного вторжения. Однако осинтеры на основе верифицированных данных подтверждают потери 200 самолётов и 185 вертолётов. 

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Наиболее интенсивные потери авиации противника произошли в первые недели войны, когда Воздушные силы и расчёты ПЗРК Украины сбивали до 5–10 воздушных целей в день во время попыток РФ завоевать господство в воздухе.

Так, в марте 2022 года украинские военные сбили из ПЗРК два вертолёта, которые летели на аэродром в Гостомеле. 

Февраль 2024 года стал одним из наиболее продуктивных периодов для украинской ПВО. Менее чем за две недели были уничтожены 13 российских боевых самолётов (в частности, 10 Су-34, 2 Су-35 и 1 самолёт ДРЛО А-50).

Не стоит также забывать и о июне 2025 года, когда Служба безопасности Украины провела молниеносную операцию «Паутина», в ходе которой удалось уничтожить/поразить около 40 бортов стратегической авиации РФ. 

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Павел Башинский

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