Российский вертолёт Ми-8 в Воронежской области рф сбил ихний Су-35, приняв его за беспилотник. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

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1 октября во время отражения массированной атаки беспилотников вертолёт поразил российский истребитель Су-35. Экипаж истребителя ошибочно идентифицировал вертолёт Ми-8 как вражеский беспилотник и открыл огонь на поражение.

Вертолёт разбился в Аннинском районе Воронежской области, примерно в 80 км от Воронежа. Погибли пилот, штурман и бортовой стрелок.

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Российский Telegram-канал Fighterbomber не стал прямо называть причину инцидента, однако написал, что она была «классической».

«Причина классическая, которую человечество вряд ли когда-либо победит, несмотря на ИИ, роботов, нейросети, системы "свой-чужой" и другие чудеса науки и техники. Которые все пасуют перед его величеством — долбо*обом», — говорится в сообщении.

Другой российский Telegram-канал Око Гора пишет, что Ми-8 находился на взлётной площадке, а после объявления угрозы БПЛА начал взлёт, после чего попал под огонь Су-35.

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