російський винищувач Су-35 дружнім вогнем збив свій вертоліт - переплутали з БПЛА

Російський гелікоптер Мі-8 у Воронезькій області рф збив їхній Су-35, прийнявши його за безпілотник. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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1 жовтня під час відбиття масованої атаки безпілотників вертоліт уразив російський винищувач Су-35. Екіпаж винищувача помилково ідентифікував вертоліт Мі-8 як ворожий безпілотник і відкрив вогонь на ураження.

Гелікоптер розбився в Аннінському районі Воронезької області, приблизно за 80 км від Воронежа. Загинули пілот, штурман і бортовий стрілець.

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Російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber не став прямо називати причину інциденту, однак написав, що вона була "класичною".

"Причина класична, яку людство навряд чи коли-небудь переможе, попри ШІ, роботів, нейромережі, системи "свій-чужий" та інші дива науки й техніки. Які всі пасують перед його величністю - довбо*обом", - йдеться в дописі.

Інший російський Telegram-канал Око Гора пише, що Мі-8 перебував на злітному майданчику, а після оголошення загрози БПЛА почав зліт, після чого потрапив під вогонь Су-35.

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