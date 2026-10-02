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Техніка

російський винищувач Су-35 дружнім вогнем збив свій вертоліт - переплутали з БПЛА

Київ • УНН

 • 226 перегляди

У Воронезькій області Су-35 прийняв Мі-8 за безпілотник і відкрив вогонь. Загинули пілот, штурман і бортовий стрілець.

російський винищувач Су-35 дружнім вогнем збив свій вертоліт - переплутали з БПЛА

Російський гелікоптер Мі-8 у Воронезькій області рф збив їхній Су-35, прийнявши його за безпілотник. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

1 жовтня під час відбиття масованої атаки безпілотників вертоліт уразив російський винищувач Су-35. Екіпаж винищувача помилково ідентифікував вертоліт Мі-8 як ворожий безпілотник і відкрив вогонь на ураження.

Гелікоптер розбився в Аннінському районі Воронезької області, приблизно за 80 км від Воронежа. Загинули пілот, штурман і бортовий стрілець.

У рф розбився військовий вертоліт, загинув екіпаж01.10.26, 21:39 • 7450 переглядiв

Російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber не став прямо називати причину інциденту, однак написав, що вона була "класичною".

"Причина класична, яку людство навряд чи коли-небудь переможе, попри ШІ, роботів, нейромережі, системи "свій-чужий" та інші дива науки й техніки. Які всі пасують перед його величністю - довбо*обом", - йдеться в дописі.

Інший російський Telegram-канал Око Гора пише, що Мі-8 перебував на злітному майданчику, а після оголошення загрози БПЛА почав зліт, після чого потрапив під вогонь Су-35.

У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літак29.09.26, 17:38 • 50965 переглядiв

Ольга Розгон

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ШІ (штучний інтелект)
Мі-8