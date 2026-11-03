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Шахед-136

Стало известно, сколько россиян и их техники ликвидировали за сутки Силы обороны

Киев • УНН

 • 2364 просмотра

За сутки Силы обороны уничтожили 2060 российских военнослужащих, 1413 беспилотников и 39 артиллерийских систем. Общие потери армии РФ достигли 1 594 830 человек.

Стало известно, сколько россиян и их техники ликвидировали за сутки Силы обороны

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 2060 российских военнослужащих, а также уничтожили 1413 беспилотников и 39 артиллерийских систем противника. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 594 830 человек. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 3 ноября 2026 года, пишет УНН.

Подробности

Кроме того, за сутки российские войска потеряли 4 боевые бронированные машины, 1 реактивную систему залпового огня, 4 наземных роботизированных комплекса, 363 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 единицы специальной техники.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла 12 452 танка, 25 633 боевые бронированные машины, 51 840 артиллерийских систем, 2252 РСЗО и 1731 средство противовоздушной обороны.

Также уничтожены 452 самолета, 356 вертолетов, 593 954 беспилотника оперативно-тактического уровня, 5140 крылатых ракет, 3067 наземных роботизированных комплексов, 35 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки.

Потери автомобильной техники и автоцистерн составляют 169 473 единицы, специальной техники — 4867.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

Россия смогла сформировать лишь 4 из 17 запланированных дивизий из-за больших потерь в войне против Украины03.11.26, 05:17 • 14924 просмотра

Степан Гафтко

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