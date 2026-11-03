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Россия смогла сформировать лишь 4 из 17 запланированных дивизий из-за больших потерь в войне против Украины

Киев • УНН

 • 9294 просмотра

РФ сформировала 4 из 17 запланированных дивизий и ни одной бригады. Создание остальных соединений перенесли до 2030 года из-за потерь на фронте.

Россия смогла сформировать лишь 4 из 17 запланированных дивизий из-за больших потерь в войне против Украины

россия в 2025 году планировала создать 17 новых дивизий и 9 бригад, однако смогла сформировать лишь 4 дивизии. Из-за значительных потерь личного состава в войне против Украины Кремль был вынужден отложить остальные планы до 2030 года. Об этом говорится в анализе Jamestown Foundation, пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков, российское командование сформировало 68-ю и 71-ю мотострелковые дивизии, а также 120-ю и 55-ю дивизии морской пехоты. Ни одну из 9 запланированных бригад создать не удалось.

Примечательно, что 3 из 4 новых дивизий вошли в состав Ленинградского военного округа, который охватывает стратегически важное для россии северо-западное направление вблизи стран Балтии и Финляндии.

россия откладывает создание военных резервов

Формирование еще 13 дивизий и 9 бригад перенесли на 2026–2030 годы. Среди запланированных соединений — мотострелковые дивизии в Центральном, Московском, Восточном и Южном военных округах, а также артиллерийские части и новая десантно-штурмовая дивизия.

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Одной из главных причин срыва планов называют потери российской армии на фронте. Согласно приведенным оценкам, в 2025 году они составили 400–405 тысяч военнослужащих.

На 2026 год россия запланировала привлечь еще 410 тысяч человек. Однако даже в случае выполнения этого плана, по оценке аналитиков, для формирования стратегических резервов останется не более 70 тысяч военнослужащих.

Готовится ли Кремль к противостоянию со странами Балтии

Особое внимание аналитики обращают на усиление Ленинградского военного округа. Именно здесь россия сосредотачивает значительную часть новых военных формирований.

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Это может свидетельствовать о намерениях Москвы одновременно продолжать войну против Украины и постепенно создавать силы для потенциального противостояния со странами Балтии.

В то же время значительные потери на украинском фронте ограничивают возможности российской армии наращивать численность войск.

По оценке Defence Express, если Кремль сохранит нынешние приоритеты военного строительства, у стран Балтии может быть примерно 3–5 лет для усиления обороны перед потенциальной угрозой со стороны рф.

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Степан Гафтко

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