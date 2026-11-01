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россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь - Зеленский

Киев • УНН

 • 84 просмотра

За октябрь российская армия потеряла 54 400 убитыми и тяжелоранеными. Силы обороны Украины освободили 96,2 км², опередив захват территорий врагом.

россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь - Зеленский

В октябре российская армия понесла рекордные потери среди военнослужащих, а Силы обороны Украины вернули больше территорий, чем российские оккупанты смогли захватить. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В октябре наши Силы обороны Украины нанесли врагу рекордные потери и вернули больше территорий, чем российские оккупанты смогли захватить. За один месяц россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военнослужащих. Это рекорд за все месяцы полномасштабной войны. Есть рекорд и суточных потерь: 2 250 человек армия РФ потеряла 21 октября. Важно, что мы продолжаем возвращать свое. За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратного километра украинской земли, что на 10,4 квадратного километра больше, чем оккупантам удалось захватить за это время. Благодарим всех защитников и защитниц, всех наших воинов, каждую бригаду, каждое подразделение за этот важный для страны результат. россия теряет. Мы удерживаем позиции, освобождаем территорию и делаем так, чтобы каждый день войны стоил агрессору максимально дорого. Чтобы остановить эти безумные потери, россии достаточно выбрать прекращение огня и дипломатию

- заявил Владимир Зеленский.

Напомним

За сутки 31 октября российские войска потеряли 2 100 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли около 1 590 270 человек.

Алла Киосак

Война в Украине
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина