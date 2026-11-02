Россия потеряла рекордные 2 500 военнослужащих за сутки, по одному каждые 35 секунд — Генштаб

В течение 1 ноября Силы обороны Украины обезвредили 2 500 российских военнослужащих. Это самый высокий показатель суточных потерь армии рф с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По подсчётам украинских военных, в течение суток российская армия теряла одного военнослужащего каждые 35 секунд. В среднем это более 100 оккупантов в час.

Предыдущий рекорд зафиксировали 21 октября 2026 года, когда потери противника составили 2 250 человек. До этого самым высоким оставался показатель 19 декабря 2024 года — 2 200 военнослужащих.

Октябрь стал рекордным по потерям российской армии

По данным Генштаба, в октябре 2026 года российские войска потеряли 54 400 человек убитыми и ранеными. Это самые большие месячные потери противника за всё время полномасштабной войны.

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Для сравнения, такое количество военнослужащих почти равно населению российского города Воркута, где проживает около 55 тысяч человек.

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные продолжают наносить потери российским оккупационным силам.

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