Россия потеряла рекордные 2 500 военнослужащих за сутки, по одному каждые 35 секунд — Генштаб
Киев • УНН
1 ноября российская армия потеряла 2 500 военнослужащих — больше всего за сутки с начала вторжения. В октябре потери достигли 54 400 человек.
В течение 1 ноября Силы обороны Украины обезвредили 2 500 российских военнослужащих. Это самый высокий показатель суточных потерь армии рф с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По подсчётам украинских военных, в течение суток российская армия теряла одного военнослужащего каждые 35 секунд. В среднем это более 100 оккупантов в час.
Предыдущий рекорд зафиксировали 21 октября 2026 года, когда потери противника составили 2 250 человек. До этого самым высоким оставался показатель 19 декабря 2024 года — 2 200 военнослужащих.
Октябрь стал рекордным по потерям российской армии
По данным Генштаба, в октябре 2026 года российские войска потеряли 54 400 человек убитыми и ранеными. Это самые большие месячные потери противника за всё время полномасштабной войны.
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Для сравнения, такое количество военнослужащих почти равно населению российского города Воркута, где проживает около 55 тысяч человек.
В Генштабе подчеркнули, что украинские военные продолжают наносить потери российским оккупационным силам.
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