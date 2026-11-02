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росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб

Київ • УНН

 • 12386 перегляди

1 листопада російська армія втратила 2 500 військових — найбільше за добу від початку вторгнення. У жовтні втрати сягнули 54 400 осіб.

росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб

Протягом 1 листопада Сили оборони України знешкодили 2 500 російських військових. Це найбільший показник добових втрат армії рф від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За підрахунками українських військових, протягом доби російська армія втрачала одного військового кожні 35 секунд. У середньому це понад 100 окупантів щогодини.

Попередній рекорд зафіксували 21 жовтня 2026 року, коли втрати противника становили 2 250 осіб. До цього найвищим залишався показник 19 грудня 2024 року – 2 200 військових.

Жовтень став рекордним за втратами російської армії

За даними Генштабу, у жовтні 2026 року російські війська втратили 54 400 осіб убитими та пораненими. Це найбільші місячні втрати противника за весь час повномасштабної війни.

росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - Зеленський01.11.26, 15:22 • 25401 перегляд

Для порівняння, така кількість військових майже дорівнює населенню російського міста воркута, де проживає близько 55 тисяч людей.

У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують завдавати втрат російським окупаційним силам.

росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга02.11.26, 04:16 • 17062 перегляди

Степан Гафтко

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