$45.5350.68
ukenru
05:50 • 1224 перегляди
росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб
05:21 • 6630 перегляди
Нічні атаки рф по регіонах України: куди бив ворог та наслідки ударівPhotoVideo
03:17 • 14672 перегляди
російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку
02:16 • 13805 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга
01:17 • 14284 перегляди
Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти
00:14 • 14472 перегляди
Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШPhoto
1 листопада, 23:37 • 13167 перегляди
У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ
1 листопада, 22:38 • 13023 перегляди
Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України
1 листопада, 21:31 • 15248 перегляди
У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення
1 листопада, 20:56 • 19125 перегляди
Киянам надійшли повідомлення про ядерну та хімічну загрозу через ймовірну хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
93%
759мм
Популярнi новини
Привиди, загадкові постаті та моторошні звуки: голлівудські зірки розповіли про свої паранормальні пригоди на Геловін1 листопада, 20:39 • 13071 перегляди
П’ять фільмів у дусі жахів, які змусять здригнутися від страхуVideo1 листопада, 21:44 • 11666 перегляди
У Болгарії на президентських виборах перемагає противниця допомоги Україні – екзитполи1 листопада, 21:58 • 11968 перегляди
"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні боїPhoto1 листопада, 22:06 • 12829 перегляди
Відомий фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув у ДТП на мотоциклі у віці 29 років1 листопада, 23:05 • 11530 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 36680 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 42711 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 56448 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 56900 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 75230 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Паттінсон
Роберт Де Ніро
Марко Рубіо
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Вінницька область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність05:46 • 412 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном05:05 • 1958 перегляди
Режисер культового фільму "Спека" Майкл Манн випадково підстрелив себе на стрільбищі в Лос-Анджелесі04:05 • 3426 перегляди
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiensPhoto03:05 • 4398 перегляди
У росії силовики затримували людей у костюмах банана та динозавра під час святкування Гелловіну02:05 • 5232 перегляди
Актуальне
Фільм
Золото
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot

росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга

Київ • УНН

 • 13806 перегляди

У жовтні росія втратила 54 400 військових убитими й тяжко пораненими. Україна звільнила 96,2 кв. км, випередивши російські захоплення.

росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга

У жовтні російська армія зазнала рекордних втрат за весь час повномасштабної війни проти України – 54 400 окупантів убитими та тяжко пораненими. Водночас українські військові звільнили більше території, ніж вдалося захопити росіянам. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

За словами очільника МЗС, лише 21 жовтня російські війська втратили 2 250 військовослужбовців убитими та пораненими. Це також стало рекордним добовим показником.

Сибіга наголосив, що попри величезні втрати росія не наблизилася до досягнення своїх військових цілей, а кремль продовжує відмовлятися від припинення бойових дій.

Україна звільнила більше території, ніж захопила росія

За даними, які навів міністр, протягом жовтня Сили оборони України звільнили 96,2 кв. км території. Це на 10,4 кв. км більше, ніж за той самий період вдалося захопити російським військам.

Такі величезні втрати не наблизили росію до її цілей. Росія не перемагає і не переможе в цій війні. Ці 54 400 окупантів загинули або зазнали тяжких поранень марно

– заявив Сибіга.

Він також назвав російського диктатора володимира путіна відповідальним за масові втрати власної армії.

Сибіга закликав посилити тиск на москву

Міністр наголосив, що Україна готова до справедливих і взаємних рішень для негайного припинення бойових дій, однак російська сторона наразі не демонструє такої готовності.

На його думку, міжнародні партнери повинні посилювати тиск на росію за всіма напрямами, щоб змусити кремль повернутися до переговорів.

Сибіга підкреслив, що путін має усвідомити: продовження війни лише збільшуватиме її ціну для нього, його оточення та російського режиму.

росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - Зеленський01.11.26, 15:22 • 25325 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна