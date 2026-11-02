росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга

У жовтні російська армія зазнала рекордних втрат за весь час повномасштабної війни проти України – 54 400 окупантів убитими та тяжко пораненими. Водночас українські військові звільнили більше території, ніж вдалося захопити росіянам. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

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За словами очільника МЗС, лише 21 жовтня російські війська втратили 2 250 військовослужбовців убитими та пораненими. Це також стало рекордним добовим показником.

Сибіга наголосив, що попри величезні втрати росія не наблизилася до досягнення своїх військових цілей, а кремль продовжує відмовлятися від припинення бойових дій.

Україна звільнила більше території, ніж захопила росія

За даними, які навів міністр, протягом жовтня Сили оборони України звільнили 96,2 кв. км території. Це на 10,4 кв. км більше, ніж за той самий період вдалося захопити російським військам.

Такі величезні втрати не наблизили росію до її цілей. Росія не перемагає і не переможе в цій війні. Ці 54 400 окупантів загинули або зазнали тяжких поранень марно – заявив Сибіга.

Він також назвав російського диктатора володимира путіна відповідальним за масові втрати власної армії.

Сибіга закликав посилити тиск на москву

Міністр наголосив, що Україна готова до справедливих і взаємних рішень для негайного припинення бойових дій, однак російська сторона наразі не демонструє такої готовності.

На його думку, міжнародні партнери повинні посилювати тиск на росію за всіма напрямами, щоб змусити кремль повернутися до переговорів.

Сибіга підкреслив, що путін має усвідомити: продовження війни лише збільшуватиме її ціну для нього, його оточення та російського режиму.

росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - Зеленський