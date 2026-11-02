Россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь, но не достигла своих целей — Сибига

В октябре российская армия понесла рекордные за всё время полномасштабной войны против Украины потери — 54 400 оккупантов убитыми и тяжелоранеными. В то же время украинские военные освободили больше территории, чем удалось захватить россиянам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

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По словам главы МИД, только 21 октября российские войска потеряли 2 250 военнослужащих убитыми и ранеными. Это также стало рекордным суточным показателем.

Сибига подчеркнул, что несмотря на огромные потери Россия не приблизилась к достижению своих военных целей, а кремль продолжает отказываться от прекращения боевых действий.

Украина освободила больше территории, чем захватила Россия

По данным, которые привёл министр, в течение октября Силы обороны Украины освободили 96,2 кв. км территории. Это на 10,4 кв. км больше, чем за тот же период удалось захватить российским войскам.

Такие огромные потери не приблизили Россию к её целям. Россия не побеждает и не победит в этой войне. Эти 54 400 оккупантов погибли или получили тяжёлые ранения напрасно — заявил Сибига.

Он также назвал российского диктатора владимира путина ответственным за массовые потери собственной армии.

Сибига призвал усилить давление на москву

Министр подчеркнул, что Украина готова к справедливым и взаимным решениям для немедленного прекращения боевых действий, однако российская сторона пока не демонстрирует такой готовности.

По его мнению, международные партнёры должны усиливать давление на Россию по всем направлениям, чтобы заставить кремль вернуться к переговорам.

Сибига подчеркнул, что путин должен осознать: продолжение войны лишь будет увеличивать её цену для него, его окружения и российского режима.

россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь - Зеленский