росія у жовтні втратила до 9 СУ-34 при можливості їх виробництва до 18 одиниць на рік

За жовтень Сили оборони України знищили або пошкодили стільки ж російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, скільки російський оборонно-промисловий комплекс здатен виробити за півроку. Загалом російська авіація за минулий місяць втратила 14 одиниць, пише УНН.

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Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит УНН, наразі повітряно-космічні сили рф мають близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій (базових та модернізованих Су-34М і Су-34НВО).

З початку повномасштабної війни втрати цього авіапарку становлять близько 43 знищених та 7 пошкоджених літаків (з урахуванням даних, озвучених Президентом України Володимиром Зеленським 15 жовтня) - зазначили в ГУР.

Як зазначили у розвідці, потужності російського ОПК дозволяють випускати до 14–18 літаків на рік. Виробництво зосереджене на Новосибірському авіаційному заводі ім. В. П. Чкалова (входить до Об’єднаної авіабудівної корпорації рф), де фокусуються на випуску модернізованих Су-34М із вдосконаленими системами бортового обладнання та розширеними можливостями застосування авіаційного озброєння.

Крім внутрішнього ринку, завод працює на експорт - зокрема, виконується контракт із Алжиром на постачання модифікації Су-34МЕ.

Також у розвідці повідомили, що за період з жовтня 2025-го по жовтень 2026 року військово-космічні сили рф отримали до 11 нових винищувачів-бомбардувальників. Більшість переданих бортів - це оновлена модифікація Су-34М.

Втрати за жовтень

2 жовтня Служба безпеки України успішно атакувала військовий аеродром "Ханська" у республіці адигея рф, що близько 500 км від України.

Зокрема, за наявною інформацією, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, а також багатоцільовий винищувач Су-35.

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15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ уразили шість літаків Су-34 на території аеропорту "Борисоглєбськ".

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області рф. Унаслідок удару знищено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому - повідомляли у ВМС.

Проте, Президент України Володимир Зеленський уточнив, що було знищено чотири літаки Су-34, два літаки Су-34 уражені.

ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують Україну

29 жовтня Військово-Морські Сили ЗСУ вдруге за місяць за допомогою "довгого Нептуна" знищили два російських Су-34 на території 11-го змішаного авіаційного полку у Волгоградській області.

Раніше УНН розповідав, що літаки Су-34 та Су-34М (глибоко модернізована версія) є основними носіями КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України.

Саме ці літаки "кошмарять" прифронтові регіони України. Так, на бомбардувальник можуть встановлювати фугасні бомби різного калібру - ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000 з УМПК, а також КАБ-500, КАБ-1500.

Також можна встановити ракети класу "повітря-поверхня", такі як Х-38, Х-29, Х-59МК2 та Х-69, а також протирадіолокаційні ракети: Х-31П / Х-31ПД та протикорабельні ракети: Х-31А, Х-35У.

Окрім того, на бомбардувальник можна встановити ракети "для самооборони", тобто ракети класу "повітря-повітря", зокрема - ракети середньої/великої дальності з активним радіолокаційним самонаведенням Р-77, ракети малої дальності з інфрачервоними головками наведення для ближнього маневреного бою Р-73.

Окрім літаків Су-34, росія втратила за жовтень, як вже зазначалося Су-35, а також Су-30 під час тренувального польоту у калінінградській області.

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Крім того, 29 жовтня 2026 року на території російського військового аеродрому "ахтубінск" вибухнув найновіший багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57 - це сталось під час запуску двигунів. Вартість бойового літака оцінюється у близько $150 мільйонів.

Як повідомили в ГУР, Су-57 оснащений авіаційним турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1 (т. зв. "іздєліє 117"). Одна з причин, чому двигуни такого типу можуть вибухати або зазнавати катастрофічного руйнування, - пальне неналежної якості.

Також, варто зазначити, що росія, за даними Osint-аналітиків, втратила 6 гелікоптерів. Так, 1 жовтня під час відбиття масованої атаки безпілотників вертоліт уразив російський винищувач Су-35. Екіпаж винищувача помилково ідентифікував вертоліт Мі-8 як ворожий безпілотник і відкрив вогонь на ураження.

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30 жовтня під час рейду на ворожу логістику, розрахунок БпЛА-камікадзе "Хорнет" зі взводу ударних крил "SKYFOM" Батальйону безпілотних систем виявив ворожий Мі-8 й вилетів йому напереріз. Противник був змушений змінювати напрямок руху в небі.

"Крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів, та щойно борт рф приземлився - бійці завдали удару в районі паливних баків. Другий "Хорнет" успішно законтролив ціль. У результаті атаки військовий гелікоптер, який армія рф використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент - з чим і вітаємо", - повідомили у Третьому армійському корпусі.

Таким чином втрати російської авіації рф у жовтні становили 14 одиниць техніки на загальну суму майже 600-700 млн доларів. Жовтень став одним із рекордним місяцем за кількістю втрат російської авіації.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 3 листопада, росія втратила 452 літаки та 356 гелікоптерів з початку повномасштабного вторгнення. Проте, осінтери, на основі верифікованих даних, підтверджують втрати літаків у 200 одиниць та 185 гелікоптерів.

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Найінтенсивніші втрати авіації ворога відбулися в перші тижні війни, коли Повітряні сили та розрахунки ПЗРК України збивали до 5–10 повітряних цілей на день під час спроб рф завоювати панування у повітрі.

Так, у березні 2022 року українські військові збили з ПЗРК два вертольоти, які летіли на аеродром у Гостомелі.

Лютий 2024 року став одним із найпродуктивніших періодів для української ППО. Менш ніж за два тижні було знищено 13 російських бойових літаків (зокрема 10х Су-34, 2х Су-35 та 1х ДРЛО А-50).

Не варто також забувати і про червень 2025 року, коли Служба безпеки України провела блискавичну операцію "Павутина", під час якої вдалося знищити/уразити близько 40 бортів стратегічної авіації рф.

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