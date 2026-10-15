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Техніка

ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують Україну

Київ • УНН

 • 11767 перегляди

Українські ВМС ударили "Нептуном" по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Знищено чотири Су-34, ще два пошкоджено.

ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують Україну

Військово-морські сили ЗСУ знищили 4 російських бомбардувальників Су-34 та ще два було пошкоджено на території аеропорту "Борисоглєбськ". Даний літак - це глибоко модернізована версія базового фронтового бомбардувальника Су-34, яку рф запускала у серійне виробництво з 2020 року. Завдяки новим підвісним точкам, цей борт є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України, пише УНН

Деталі 

Зранку четверга, 15 жовтня, Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення 6 російських винищувачів-бомбардувальників Су-34М у ніч на 15 жовтня. 

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області рф. Унаслідок удару знищено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому 

- повідомили у ВМС. 

На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС15.10.26, 11:00 • 28251 перегляд

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України завдали ударів по аеродрому. Знищені чотири літаки Су-34, два літаки Су-34 уражені.

Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий Нептун. Дякую воїнам Військово-Морських Сил за влучність. Застосовувалися наші далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль. Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися 

- написав Зеленський. 

Що відомо про Су-34М

Су-34 (за кодифікацією НАТО: Fullback (Крайній захисник) - радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого. 

Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км. 

Перший політ прототипу Су-34 - у 1990 році. Літак був сконструйований шляхом глибокої модернізації винищувача Су-27. 

Су-34М (також відомий як "Сич" або Су-34 НВО - Навигация и Внешнее Оборудование) - це глибоко модернізована версія базового російського фронтового бомбардувальника Су-34. Контракт на її серійне виробництво та постачання у війська було підписано у 2020 році, після чого вона повністю замінила базову модифікацію на конвеєрі. 

Після модернізації Су-34М отримав більш досконале навігаційне обладнання, потужну розвідувальну апаратуру та прицільний комплекс із системою цілевказівки. Це розширює перелік озброєння, що застосовується, збільшує можливості екіпажу щодо виявлення цілей та підвищує точність стрільби.

Для версії Су-34 НВО було розроблено три варіанти уніфікованих підвісних розвідувальних контейнерів: оптико-електронний, радіотехнічний та радіолокаційний. 

За їх допомогою літак зможе самостійно виявляти наземні, морські та повітряні цілі за будь-якої погоди на більшій, ніж раніше, відстані.

На бомбардувальниках замінено радар, приціл і систему зв’язку, розширено набір ракетно-бомбового озброєння. Покращено бортове радіоелектронне обладнання та засоби РЕБ.

Су-34М отримав можливість застосовувати новітню номенклатуру високоточних керованих боєприпасів (ракети класу "повітря-поверхня", нові кориговані авіабомби тощо), що збільшило дальність та ефективність ураження цілей без заходження в зону дії щільної ППО противника. 

Зокрема, бомбардувальник має 12 точок підвіски та здатен нести до 8 000 кг різноманітного озброєння. Водночас літак є головним носієм авіабомб із модулями УМПК (Универсальный модуль планирования и коррекции), які перетворюють звичайні вільнопадаючі бомби на високоточну плануючу зброю з дальністю скидання 40–80 км. 

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Саме ці літаки "кошмарять" прифронтові регіони України. Так, на бомбардувальник можуть встановлювати фугасні бомби різного калібру - ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000 з УМПК, а також КАБ-500, КАБ-1500. 

Також можна встановити ракети класу "повітря-поверхня", такі як Х-38, Х-29, Х-59МК2 та Х-69, а також протирадіолокаційні ракети: Х-31П / Х-31ПД та протикорабельні ракети: Х-31А, Х-35У. 

Окрім того, на бомбардувальник можна встановити ракети "для самооборони", тобто ракети класу "повітря-повітря", зокрема - ракети середньої/великої дальності з активним радіолокаційним самонаведенням Р-77, ракети малої дальності з інфрачервоними головками наведення для ближнього маневреного бою Р-73. 

Точно невідомо, скільки рф може мати даних літаків, проте, як повідомляли росЗМІ, починаючи з 2012 року, міноборони рф отримало понад 120 літаків Су-34. До 2027 року військове відомство планувало отримати щонайменше 76 модернізованих літаків Су-34М. У 2021 році перші шість літаків надійшли до ВКС рф. 

Втрати рф 

За даними Генерального штабу ЗСУ, росія з початку війни втратила 443 літаки. Візуально підтверджено, що рф втратила лише один літак Су-34М. Сталося це у липні 2022 року. Тоді бомбардувальник збили у районі Алчевська Луганської області, причому зробили це самі росіяни внаслідок "дружнього вогню".  

Загалом же Україна знищила 43 літаки Су-34. 

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Павло Башинський

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