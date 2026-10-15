Генштаб повідомив, скільки російських військових та техніки ліквідовано на фронті за добу
Київ • УНН
Генштаб повідомив про втрати росії за добу: 1 880 військових, 38 артсистем, 4 РСЗВ і 1 308 дронів. Загальні втрати сягнули 1 559 230 осіб.
За минулу добу російська армія втратила на війні проти України ще 1 880 військовослужбовців, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та 1 308 безпілотників. Загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 559 230 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 15 жовтня 2026 року, пише УНН.
Деталі
За оновленими даними, українські військові протягом доби також знищили або пошкодили 2 бойові броньовані машини, 3 засоби протиповітряної оборони та 4 наземні робототехнічні комплекси російської армії.
Крім того, противник втратив 4 крилаті ракети, 535 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 одиниці спеціальної техніки.
Загальні втрати російської армії з 24 лютого 2022 року
За інформацією Генштабу, від початку повномасштабної війни орієнтовні втрати росії становлять:
- особовий склад – близько 1 559 230 (+1 880) осіб;
- танки – 12 414 (+0);
- бойові броньовані машини – 25 537 (+2);
- артилерійські системи – 51 233 (+38);
- РСЗВ – 2 216 (+4);
- засоби ППО – 1 707 (+3);
- літаки – 443 (+0);
- гелікоптери – 356 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);
- крилаті ракети – 5 130 (+4);
- кораблі та катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535);
- спеціальна техніка – 4 830 (+2).
У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат російських військ уточнюються.
ЗСУ знайшли спосіб збивати реактивні "Шахеди" старими радянськими ЗРК та знищили вже понад 20 цілей15.10.26, 04:18 • 19389 переглядiв