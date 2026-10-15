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Генштаб повідомив, скільки російських військових та техніки ліквідовано на фронті за добу

Київ • УНН

 • 4168 перегляди

Генштаб повідомив про втрати росії за добу: 1 880 військових, 38 артсистем, 4 РСЗВ і 1 308 дронів. Загальні втрати сягнули 1 559 230 осіб.

Генштаб повідомив, скільки російських військових та техніки ліквідовано на фронті за добу

За минулу добу російська армія втратила на війні проти України ще 1 880 військовослужбовців, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та 1 308 безпілотників. Загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 559 230 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 15 жовтня 2026 року, пише УНН.

Деталі

За оновленими даними, українські військові протягом доби також знищили або пошкодили 2 бойові броньовані машини, 3 засоби протиповітряної оборони та 4 наземні робототехнічні комплекси російської армії.

Крім того, противник втратив 4 крилаті ракети, 535 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії з 24 лютого 2022 року

За інформацією Генштабу, від початку повномасштабної війни орієнтовні втрати росії становлять:

- особовий склад – близько 1 559 230 (+1 880) осіб;

- танки – 12 414 (+0);

- бойові броньовані машини – 25 537 (+2);

- артилерійські системи – 51 233 (+38);

- РСЗВ – 2 216 (+4);

- засоби ППО – 1 707 (+3);

- літаки – 443 (+0);

- гелікоптери – 356 (+0);

- наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);

- крилаті ракети – 5 130 (+4);

- кораблі та катери – 35 (+0);

- підводні човни – 2 (+0);

- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535);

- спеціальна техніка – 4 830 (+2).

У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат російських військ уточнюються.

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Степан Гафтко

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