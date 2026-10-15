Генштаб сообщил, сколько российских военнослужащих и техники ликвидировано на фронте за сутки

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 3698 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 9564 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 10346 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 11453 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11219 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 12980 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13058 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13717 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 12959 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12582 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12144 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19231 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19368 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17312 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 8156 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35301 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36391 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 39734 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 52888 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78463 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Джордж Сорос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 980 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2240 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3118 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4154 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5312 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Генштаб сообщил, сколько российских военнослужащих и техники ликвидировано на фронте за сутки

Киев • УНН

 • 5642 просмотра

Генштаб сообщил о потерях России за сутки: 1 880 военнослужащих, 38 артиллерийских систем, 4 РСЗО и 1 308 дронов. Общие потери достигли 1 559 230 человек.

Генштаб сообщил, сколько российских военнослужащих и техники ликвидировано на фронте за сутки

За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 1 880 военнослужащих, 38 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и 1 308 беспилотников. Общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 559 230 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 15 октября 2026 года, пишет УНН.

Детали

По обновленным данным, украинские военные в течение суток также уничтожили или повредили 2 боевые бронированные машины, 3 средства противовоздушной обороны и 4 наземных робототехнических комплекса российской армии.

Кроме того, противник потерял 4 крылатые ракеты, 535 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 единицы специальной техники.

Общие потери российской армии с 24 февраля 2022 года

По информации Генштаба, с начала полномасштабной войны ориентировочные потери России составляют:

- личный состав – около 1 559 230 (+1 880) человек;

- танки – 12 414 (+0);

- боевые бронированные машины – 25 537 (+2);

- артиллерийские системы – 51 233 (+38);

- РСЗО – 2 216 (+4);

- средства ПВО – 1 707 (+3);

- самолеты – 443 (+0);

- вертолеты – 356 (+0);

- наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4);

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);

- крылатые ракеты – 5 130 (+4);

- корабли и катера – 35 (+0);

- подводные лодки – 2 (+0);

- автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535);

- специальная техника – 4 830 (+2).

В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.

ВСУ нашли способ сбивать реактивные «Шахеды» старыми советскими ЗРК и уже уничтожили более 20 целей15.10.26, 04:18 • 20524 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Украина