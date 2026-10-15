Генштаб сообщил, сколько российских военнослужащих и техники ликвидировано на фронте за сутки
Киев • УНН
Генштаб сообщил о потерях России за сутки: 1 880 военнослужащих, 38 артиллерийских систем, 4 РСЗО и 1 308 дронов. Общие потери достигли 1 559 230 человек.
За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 1 880 военнослужащих, 38 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и 1 308 беспилотников. Общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 559 230 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 15 октября 2026 года, пишет УНН.
Детали
По обновленным данным, украинские военные в течение суток также уничтожили или повредили 2 боевые бронированные машины, 3 средства противовоздушной обороны и 4 наземных робототехнических комплекса российской армии.
Кроме того, противник потерял 4 крылатые ракеты, 535 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 единицы специальной техники.
Общие потери российской армии с 24 февраля 2022 года
По информации Генштаба, с начала полномасштабной войны ориентировочные потери России составляют:
- личный состав – около 1 559 230 (+1 880) человек;
- танки – 12 414 (+0);
- боевые бронированные машины – 25 537 (+2);
- артиллерийские системы – 51 233 (+38);
- РСЗО – 2 216 (+4);
- средства ПВО – 1 707 (+3);
- самолеты – 443 (+0);
- вертолеты – 356 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);
- крылатые ракеты – 5 130 (+4);
- корабли и катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535);
- специальная техника – 4 830 (+2).
В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.
ВСУ нашли способ сбивать реактивные «Шахеды» старыми советскими ЗРК и уже уничтожили более 20 целей15.10.26, 04:18 • 20524 просмотра