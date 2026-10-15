Генштаб сообщил, сколько российских военнослужащих и техники ликвидировано на фронте за сутки

За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 1 880 военнослужащих, 38 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и 1 308 беспилотников. Общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 559 230 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 15 октября 2026 года, пишет УНН.

Детали

По обновленным данным, украинские военные в течение суток также уничтожили или повредили 2 боевые бронированные машины, 3 средства противовоздушной обороны и 4 наземных робототехнических комплекса российской армии.

Кроме того, противник потерял 4 крылатые ракеты, 535 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 единицы специальной техники.

Общие потери российской армии с 24 февраля 2022 года

По информации Генштаба, с начала полномасштабной войны ориентировочные потери России составляют:

- личный состав – около 1 559 230 (+1 880) человек;

- танки – 12 414 (+0);

- боевые бронированные машины – 25 537 (+2);

- артиллерийские системы – 51 233 (+38);

- РСЗО – 2 216 (+4);

- средства ПВО – 1 707 (+3);

- самолеты – 443 (+0);

- вертолеты – 356 (+0);

- наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4);

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);

- крылатые ракеты – 5 130 (+4);

- корабли и катера – 35 (+0);

- подводные лодки – 2 (+0);

- автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535);

- специальная техника – 4 830 (+2).

В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.

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